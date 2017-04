Her feirer Molde-jentene opprykket til eliteserien

(Molde - Fredrikstad 26-23): Seieren mot Fredrikstad søndag sikret opprykket definitivt, slik at den siste seriekampen hjemme mot Skrim Kongsberg kommende lørdag blir en ren parademarsj på veien tilbake til topphåndballen.

Lagprestasjonen mot serieleder Fredrikstad var ekstra imponerende siden MHK manglet både målvakt Lina Rypdal og støttespiller Sherin Obaidli som begge er ute med skade.

Treneren stolt av spillerne

Trener Magnus Johansson har framstått som en redningsmann av dimensjoner for Molde HK. Svensken overtok et ustabilt lag med få spillere i stallen som hadde tapt de tre første seriekampene og så vidt begynt å vinne. Søndag var han full av lovord om både spillerne sine og resten av klubben.

– Jeg kom til et lag som var litt nede. De hadde fått en veldig dårlig start på sesongen, men likevel sa alle at dette laget kom til å rykke opp. Det var så dumt at jeg ikke skjønte hvordan de kunne påstå det. Men det var også noe med denne innstillinga som trigget meg. De hadde en tro på at det skulle gå veien uansett. Jeg var fryktelig spent før denne kampen, nå er jeg bare glad, sa Johansson, som nylig signerte kontrakt for kommende sesong og skal lede laget videre i eliteserien.

– Det er mange «vinnerskaller» i dette laget. Aud Ingrid (Silseth) kom inn og stengte målet da det trengtes som mest. Anniken kommer inn fra benken og er iskald når hun lobber inn den avgjørende scoringen. Ragnhild (Valle Dahl) blir toppscorer sammen med Mona (Obaidli), som drar lasset hele tiden. Og selvfølgelig Vilde (Nerås) som gjør en forsvarsjobb i uvant posisjon, sa Magnus Johansson etterpå.

Toppscoreren: – Utrolig deilig

Valle Dahl fikk mye ansvar og svarte med seks viktige scoringer. – Jg var veldig nervøs før kampen, og vi stresset for mye i perioder. Det var utrolig deilig at vi klarte dette. jeg er utrolig stolt av laget, sa ungjenta fra Elnesvågen etter at den verste jubelen hadde lagt seg.

412 tilskuere fikk se at Valle Dahl slo an tonen allerede etter 30 sekunder, og plutselig ledet MHK 3-0. Så begynte kampen og resultatet å svinge voldsomt fram og tilbake. Etter 16 minutter var stillinga 6-6. Så scoret Fredrikstad tre mål på tre minutter.

Molde scoret tre mål på tre minutter. Deretter scoret gjestene tre på tre minutter igjen, før hjemmelaget gjorde det samme. 12-12 sto seg til Fredrikstad sikret ettmålsledelse.

Dramatisk utvikling

Dramaet fortsatte etter pause. Målvakt Aud Ingrid Silseth gjorde en rekke viktige redninger. Valle Dahl fortsatte å banke inn mål, og på et tidspunkt sendte Kristina Logvin MHK i firemålsledelse; 21-17.

Da Mona Obaidli satte inn 23-21 og Silseth reddet det neste skuddet, var det fem minutter igjen å spille. Mona Obaidli satte 24-22. Søster Anniken kom nok en gang inn fra benken, og lobbet et superfrekt straffekast i mål. Og til slutt var det Ivana Gakidova som fastsatte opprykksresultatet til 26-23.

Moldes målscorere søndag: Ragnhild Valle Dahl 5, Mona Obaidli 5, Anniken Obaidli 4, Vilde Nerås 3, Kristina Logvin 3, Ivana Gakidova 2, Anka Stoica 2, Hanne Morlandstø 2.

MHK møter Skrim Kongsberg i siste seriekamp i Idrettens Hus kommende lørdag.