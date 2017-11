Her er de nye landslagsdraktene til håndballjentene

ballsport

Håndballandslaget er på Sotra for å spille Møbelring cup, den siste oppvarmingen før VM i Tyskland i desember. I morgen spiller Norge sin første kamp i turneringen mot Sør-Korea.

Men landslaget er allerede på plass på Vestlandet, og onsdag viste de frem de nye draktene de skal spille med i VM. Spillerne ble sterkt forsinket fra Bergen grunnet ettermiddagsrushet fra sentrum til Sotra, men 40 minutter etter planlagt tid kom de til butikken.

Draktene kommer i rødt og blått, og i hvitt og rødt. Over brystpartiet vises mariusmønsteret.

– Det er morsomt at drakten er typisk norsk. Jeg synes den var kul, sier kaptein Stine Bredal Oftedal til Aftenposten.

Stine Skogrand er enig i at denne utgaven av håndballdrakten er svært norsk.

– Det passer veldig fint til oss, og jeg kan tenke meg at de fleste av oss eier en Marius-genser, sier Skogrand om de nye draktene til Bergens Tidende.

Landslaget skal spille med draktene fra i morgen, mens herrelaget skal bruke de fra Golden League i januar. Etter hvert skal alle landslagene bruke drakten.

– Dette er en ny og spennende måte å tenke landslagsdrakt på. Vi kombinerer den tradisjonelle norske drakten med det velkjente helnorske Marius-mønsteret. Vi har hatt brainstorming på det å fornye oss, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund til Aftenposten.

Spillerne har også vært med i utvelgelsen av det nye designet. Også tv-kommentator Harald Bredeli likte draktene som ble presentert.

– Det var kule drakter. Jeg likte at det var Marius-mønster, sier Bredeli til Aftenposten. Han er på plass for å kommentere de tre kampene i helgen.

Pressen fikk snakke med pressen etter framvisningen, men en sak var et ikke-tema, nemlig delingen av de private bildene av Nora Mørk.

– Jeg føler jeg har sagt det jeg skal si. Dere må respektere at jeg ikke skal si noe mer. Jeg er glad for å være her, sa Nora Mørk.

Hallen i Sotra er så godt som utsolgt før de tre dagene med kamper. I tillegg til Norge og Sør-Korea deltar Ungarn og Russland i turneringen, som avsluttes på søndag.

Slik spilles Norges kamper i Møbelringen cup:

Torsdag 23. november: Norge - Sør-Korea klokken 18.15. Lørdag 25. november: Norge - Ungarn klokken 18.15. Søndag 26. november: Norge - Russland klokken 18.15.

Norge spiller sin første kamp i VM 2. desember mot Ungarn. De spiller i gruppe med Argentina, Polen, Tsjekkia og Sverige. Norge spiller sine kamper i Bietigheim – Bisusingen i Egetrans Arena.

– Reisen mot drømmen starter nå. Jeg er veldig bekvem med det laget jeg har tatt ut, og denne turneringen blir en god målestokk, sier Thorgir Hergeirsson til Aftenposten.