Har du sett dette under håndball-VM? Her er kortet spillerne bør unngå.

ballsport

HAMBURG: Det er ikke så mange som har sett det blå kortet, men håndballdommer Kjersti Arntsen har det klart i brystlommen når hun dømmer hjemme og ute. Der ligger det sammen med det røde.

Og bare for at det skal være klinkende klart: Det er kun i håndball at ett av kortene er blitt blått. I fotball er det ikke slik.

Arntsen og makker Guro Røen har dømt syv kamper i det pågående håndballmesterskapet i Tyskland.

Nå er Norges beste dommerpar hjemme igjen. Det blir ingen finale denne gangen, som de fikk i OL i Rio.

– Vi følte at det gikk bra underveis, og vi har gjort vårt beste i de kampene vi har fått tildelt. Dessverre holdt det ikke helt inn denne gangen, sier Arntsen, som slapp å dele ut noe blått kort.

Kan få mer straff

Blått kort er en bestrafning som ble innført sammen med de nye reglene 1. juli i fjor. Arntsen beskriver det blå kortet som en visualisering av en regel som allerede var der.

– Det blå kortet har erstattet det røde kortet med rapport, som det het tidligere. Dette innebærer at i tillegg til at spilleren må være ute resten av kampen, skal dommerne skrive en rapport på hendelsen som kan føre til ytterligere straff i etterkant.

Arntsen forteller at det blå kortet skal gis ved en handling som kan anses å være spesielt uaktsom og/eller svært farlig, forsettlig eller ondsinnet.

Dette kan være en spesielt farlig eller hensynsløs takling, eller en ondsinnet handling som ikke har tilknytning til kampsituasjon.

Truende oppførsel er dumt

Man kan også gi blått kort for svært grov usportslig opptreden, som for eksempel kan være truende oppførsel overfor andre.

Det blå kortet har ikke noe spesielt med kampens siste 30 sekunder å gjøre, men dersom det gis blått kort til forsvarende lag i de siste 30 sekundene, skal det angripende lag få tildelt 7m-kast.

– Har dere noen gang fått bruk for det?

– Nei, ikke ennå, svarer hun.

– Har du sett andre dommere som har måttet ta det frem?

– Ja. Jeg husker en gang da det var en som satt albuen rett i ansiktet på motspiller og det skjedde utenfor spillsituasjonen.

Arntsen er på ingen måte redd for å ta frem feil kort i en hektisk kamp.

– Nei, jeg har det gule kortet i shortslommen, forteller hun.

Full fart igjen fra onsdag

Arntsen og Røen får ikke mange hviledager etter VM. Allerede onsdag er de i gang igjen med fløyta, da i herrekampen Halden mot Arendal i eliteserien.

De fikk god trening i VM, med flere jevne kamper.

– Tre av kampene endte uavgjort, den siste var åttendelsfinalen mellom Russland og Sør Korea, der det også ble ekstraomganger. Nå ser vi frem til å fortsette hverdagen i eliteserien her hjemme.