Håndballprofiler føler med Obaidli: – Det er trist for håndball, trist for henne og trist for Molde

ballsport

MOLDE (Rbnett): Onsdag kom beskjeden om at MHK-spiller Anniken Obaidli har røket korsbåndet etter søndagens smell mot Storhamar i Molde Arena. 22-åringen pådro seg den samme skaden i det samme kneet i april i fjor. Først i sommer spilte hun sin første kamp siden den gang.

Les også: Molde-profilen må operere igjen

Nyheten spredde seg raskt ut i de nasjonale mediene.

– Det er helt vondt. Det skjærer langt inn i hjerterota. Det er en ung spiller som var i landslagsdiskusjonen før hun fikk korsbåndsskade. Så har hun jobbet seg tilbake over lang tid, og har vært med nå i noen måneder, spilt bra og vært bærebjelken på Molde-laget. Så får hun den smellen der. Det er trist for håndball, trist for henne og trist for Molde, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele til kanalen.

Sto rett ved

Storhamar-spillerne Kamilla Sundmoen og Heidi Løke var like i nærheten da det gikk galt for Obaidli. De syns det var ekkelt å se MHK-spilleren ligge nede med store smerter.

– Uff, det så ikke bra ut. Stakkars Anniken. Jeg syne veldig synd på henne da jeg skjønte at det kunne være alvorlig. Jeg håper virkelig at det går bra med henne. Det er selvfølgelig veldig synd for Molde dersom hun blir lenge ute, for hun er en fantastisk håndballspiller. Men i tilfelle kan noen av de andre spillerne vokse på å gå inn i hennes rolle, sa Løke til Rbnett etter kampen.

Les også: Molde-spillerne imponerte Løke

Da visste ingen med sikkerhet hvor alvorlig skaden var.

– Det verste er hylet. Det er et spesielt skrik som alle bare får når de tar korsbåndet. Jeg så det jo. Jeg så hvordan det kneet gikk ut av stilling. Det er aldri noe godt å se. Det er en lang og vond skade. Jeg unner ingen å ta korsbåndet. Det tar så lang tid. Du vet at når det skjer, så er du ute i et år eller halvannet år. Og det har skjedd en gang før også. To sånne korsbåndsskader, det er tøft, sier Sundmoen til TV 2 onsdag.

– Kan være karrieretruende

NRKs håndballekspert Geir Oustorp sier til TV-kanalen at han syns det er tragisk når en så ung og lovende spiller får en slik skade.

– Dette kan være karrieretruende for henne, men det er mulig å komme tilbake. Silje Waade har klart det, og Anniken kan fortsatt bli en ressurs for Norge i fremtiden, sier Oustorp til NRK.

Han opplevde for øvrig selv en skrekkskade på håndballbanen i sin karriere som Drammen-spiller, da leggen brakk i en eliteseriekamp i 2006.