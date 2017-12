Håndballjentene har blitt en viktig del av adventstiden: – Religion og rush går hånd i hånd

ballsport

LEIPZIG: Omtrent én million TV-seere kommer til å benke seg foran TV-apparatene for å se kaptein Stine Bredal Oftedal og hennes lagvenninner i VM.

Det er slik det pleier å være på denne tiden.

– Håndballjentene samler folket. Spillerne er sympatiske. Det er ingen primadonnaer eller millionærer og heller ingen som får særbehandling. De skaper rett og slett idrettsglede, sier Kjell Terje Ringdal.

Han er førstelektor i retorikk på Høyskolen Kristiania og tidligere håndballspiller.

Følger intenst med

Ett av hans ritualer i årets siste måned er å følge landslaget i mesterskap. Det hører med, og skaper ekstra spenning inn mot jul.

– Det er den nye adventstiden: Religion og rush hånd i hånd. Håndballen samler nordmenn i desember.

Ringdal mener at desember ikke bare er en kristen ventetid, men går sammen med den moderne. Han tror den enorme interessen også er veldig fint for håndballen, ikke minst når det gjelder rekruttering.

– I fotballsumpen er det ingenting som skjer, så da er det godt at vi har håndballen. Det er idrett på sitt aller beste.

Han har fulgt sporten i en årrekke - tidligere som spiller i Runar, deretter med en sønn som har spilt i Bodø - men nå er tilbake i Nordstrand.

Og familien vil være klar i stuen når klokkene ringer for kamp mot spanjolene.

TV-program er endret

Kampstart er klokken 20.30 mandag kveld. Da er de minste barna i seng i de norske hjem. Og de som følger med på Jakten på Kjærligheten, som skal ha sesongavslutning, må være obs - for det programmet er forskjøvet til klokken 19.00.

Selv Farmen kjendis presentasjon, som skulle ha gått på mandag, er utsatt til tirsdag. Norge stopper litt opp når det er mesterskap i håndball.

Håndballkvinnene selv forflyttet seg fra gruppespillet i Bietigheim til Leipzig lørdag ettermiddag. Tapet mot Sverige, 28–31, sved fortsatt. Men revansjelysten er stor - og som Nora Mørk påpekte:

– Jeg er skråsikker på at vi klarer å snu det.

Andre, som kaptein Stine Bredal Oftedal, mente at nederlaget i den fjerde VM-kampen var både fortjent og en vekker.

Og det er viktig å ha tøffere matcher i kroppen når det nå har dratt seg til.

Mot Spania kan hun love godt forberedte og heltente spillere:

– Spania er et veldig godt lag å møte i en åttendelsfinale. De er kjappe og uortodokse.

Strekspiller Heidi Løke skyter inn:

– Spana har gjennombruddssterke spillere, så da må duellspillet opp. Vi har tapt kamper før og kommet sterkere tilbake. Det er jeg sikker på at vi også skal klare med denne gjengen. Vi må være skarpere fra start, og stå tøffere sammen i forsvar.

Hergeirsson vil ha skjerping

Det var på de siste ti minuttene fredag at Norge tapte med 1–7 mot et svensk lag som hadde alt det Norge er så kjent for: Tempo, tøffhet og gjennombruddskraft. Og ikke minst en god målvakt.

Det var ikke bare statistikken som ble ødelagt, med 29 kamper uten tap. Det var litt av selvtilliten som fikk seg en knekk.

Men de som kjenner dette laget vet at landslagstrener Thorir Hergeirsson og spillerne har evnen til å skjerpe seg. De skjønner hva som venter mot Spania.

Går det bra, venter enda tøffere motstand i Russland onsdag i Magdeburg. Det er nasjonen Norge spilte uavgjort mot i den hjemlige turneringen på Sotra før VM-avreise.

Spania er medaljelystne

Norge har møtt Spania i flere mesterskap. Det ble seier i OL 2016 og i EM for tre år siden. Man må gå helt tilbake til OL i Atlanta for over 20 år siden, for å finne siste gang landslaget for kvinner tapte to kamper på rad.

Men Spania, med trener Carlos Viver Arza, er ikke noe dårlig lag. Siden 2011 har spanjolene medaljer både fra VM, OL og EM.

Nasjonen har vært gjennom et generasjonsskifte, men har fortsatt med noen av de etablerte, som Champions League-vinner Carmen Martin Berenguer (29) - som har over 200 landskamper.

Hun spiller i fransk håndball, i likhet med mange av lagvenninnene.

Rett inn i folkesjelen

Interessen for håndball i denne mørketiden er noe også Trond Blindheim, som rektor på Høyskolen Kristiania, ikke har unngått å legge merke til.

Selv er han en av dem som velger andre sysler.

– Jeg tror det at mange nordmenn er så interessert handler om at Norge vanligvis gjør det vanvittig bra. De er normalt verdens beste, og da de dukket opp i sin tid og ble nasjonale ikoner, hadde de mange store profiler i laget - som var fargerike og gøyale.

Han husker at den tidligere landslagstreneren Marit Breivik gikk rett inn i folkesjelen som mange andre trønderske idrettsisikoner. Kombinasjonen av alt dette gjorde at nordmenn ble et håndballelskende folk i desember.

– All stor idrett gir en nasjonal fellesfølelse og særlig der Norge vinner. Det kan sammenlignes litt med den følelsen folk hadde etter krigen i 1945. Idretten bidrar til patriotisme og nasjonalisme, og det er typisk norsk å være god. Dette er nasjonal identitetsbygging på høyt nivå.

Blindheim er overbevist om at Norge må være helt i toppen og kjempe om gull for å holde på denne interessen.

– Middels resultater er ikke like samlende, avslutter han.

Norge - Spania spilles mandag kveld kl. 20.30