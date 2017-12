Svensk spiller fyrte løs mot dommerne etter semifinaledrama

ballsport

Sverige - Frankrike 22–24

HAMBURG: – Det føles tomt og i blant er denne følelsen verre enn å bli utklasset, sier Sveriges Jamina Roberts til SVT rett etter kampen.

Bakspiller Sabina Jacobsen fyrte løs mot dommerne like etter sluttsignalet.

– Jeg er veldig misfornøyd. Vi får knapt røre hverandre på banen. Dommerne var pysete i dag. Men det var mot begge lagene, sier Jacobsen til Aftonbladet.

– Det blir spennende

Kontrasten var stor til stemningen i den franske leiren.

De blå løp som gale over banen i sluttsekundet. De var utrolig glade etter en kamp som ble så tett som bare det.

– Det blir spennende med finale mot Frankrike. De har et knallbra forsvar og på sitt beste har de gode målvakter. De har også en trener som har vært med i gamet lenge. Jeg ser at det er et lag som aldri gir seg, sier Karoline Dyhre Breivang.

Hun er spilleren i Norge med flest landskamper, 315. Hun har vært med på mange harde tak mot Frankrike i årenes løp.

Sverige skal spille bronsefinalen, og er nok innerst inne fornøyde med å komme så langt i VM.

Det har aldri skjedd før.

Sverige var litt bakpå fra start. Tekniske feil var det for mange av, og en av feilpasningene havnet rett i hendene på den franske treneren.

Da lo publikum godt.

Leynaud og Pineau matchvinnere for Frankrike. Pineau scorer til 22-23, lager like etterpå en brøyt (tvilsom) i forsvar. Leynaud sterk hele kampen, redder selvsagt siste ball. Håpet på Sverige i finale, men Frankrike-Norge blir gøy! — Randi Gustad (@TV2Gustad) December 15, 2017

Men de som trodde at svenskene var noe lett bytte, tok helt feil. Nathalie Hagman er en fantastisk høyre vingspiller, som satte inn 11–10 og svensk ledelse mot slutten av 1. omgang. Deretter fikset hun 12–11 på straffe. Det ble da også resultatet ved pause.

Da hadde hun, med sin venstre arm, skutt fem mål. Og hun fortsatte i andre.

Hadde Norges skalp

Sverige hadde i gruppespillet beseiret Norge 31–28, og dermed visste de gulblå at alt er mulig.

Målvakten Filippa Idéhn, som sto så godt da laget tok seg til en historisk semifinale, åpnet bra. Johanna Bundsen, som ble kåret til beste målvat i Danmark nylig, kom inn og reddet et straffe.

Jamina Robert er en drivende kraft som bakspiller på venstresiden, der hun har stjernen Isabelle Gulldén som playmaker i midten.

Ti minutter ut i 2. omgang sto det 15–15. Frankrike skulle så visst ikke gi seg.

Thriller av en kamp

Med en pågende bakspiller Alexandra Lacrabère som skjøt og spilte inn, fikk de blå etter hvert et forsprang.

Men det varte ikke lenge selv om Frankrike også har eminente kantspillere, ikke minst Siraba Dembele på venstrevingen. Hun er artist.

19–19, 20–20, 21–21, 22–22. Det var ulidelig for nasjonenes supportere. Da Frankrike fikk inn 23–20 like før slutt, klarte ikke Sverige å svare.

Else-Marthe Sørlie Lybekk så kampen hjemmefra. I sin tid spilte fagsjefen på Olympiatoppen 215 landskamper.

Hun var først imponert over Norge i den første semifinalen:

– Når Norge setter opp farten på beina og ballen, spiller de som de er fra en annen planet.

Sørlie Lybekk er imponert over det tekniske nivået og taktisk klokskap som Norge samlet som lag har.

– Ingen har sjansen mot dette maskineriet når de maler på.

Derfor tror hun også at Thorir Hergeirsson og han spillere vil ta et nytt gull søndag, men er fullstendig klar over at det ikke bare er å hente de gjeveste medaljene.

– Jeg tror at den taktikken Norge må bruke mot Frankrike, er den de har lykkes med så langt. Det er fokus på eget spill og ikke på motstandernes. Frankrike har et tøft og annerledes forsvarsspill, men Norge må spille på tempo.

– Jeg tror det blir en jevnere kamp enn de to siste Norge har vært med på, mot Russland og Nederland. Men jeg er sikker på at Norge vinner, sier landslagsveteranen, som ga seg for ni år siden.