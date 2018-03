Fra Champions League til Molde Håndballklubb

ballsport

Mie Sørensen (23) kommer inn i MHK-stallen, mens Lærke Sofie Sørensen (20) går ut. Det blir dermed et dansk keeperbytte til sommeren.

– Lærke har gjort en viktig jobb for oss denne sesongen og vi skulle gjerne beholdt henne. Samtidig får vi en eldre og mer rutinert målvakt i Mie. Jeg tror derfor laget kan komme styrket ut av byttet, sier sportslig leder Carl Henrik Indbjør i MHK.

Klubben er enig med Lærke Sofie Sørensen om å avslutte kontrakten etter sesongslutt.

– Lærke har i store perioder hatt hjemlengsel og ønsker å være nærmere familien. Hun vil derfor flytte tilbake til Danmark og fortsette karrieren der. Lærke gleder seg til avslutninga og skal fullføre sesongen i Molde, sier Indbjør, som legger til at keeperen med flere praktkamper har bidratt til poeng i eliteserien denne sesongen.

Aalborg og Viborg

Mie Sørensen kommer fra toppklubben Nykøbing Falster. Hun har tidligere spilt for Aalborg, Sønderjyske og Viborg.

– Hun er 23 år gammel og har allerede mye erfaring. Hun har vært med i europacup tidligere, og senest i denne sesongen har hun spilt kamper i mesterligaen for Nykøbing, sier Indbjør, som bekrefter at MHK forsøkte å hente keeperen for to år siden.

Trener Magnus Johansson tror Sørensens spillestil vil passe perfekt i den norske ligaen.

– Hun er veldig dyktig til å holde tempo og sette spillet raskt i gang. Det passer med slik vi ønsker å spille, sier han.

Har drømt om Norge

Sørensen har i flere år lekt med tanken på at det kunne være spennende å spille i utlandet, og spesielt i Norge.

– Da muligheten i Molde bød seg, kunne jeg med det samme merke at det var noe jeg virkelig gjerne ville. Trenerens og klubbens tilnærming til trening og spillestil passer godt til min egen, jeg setter stor pris på hurtig spil og høy intensitet. Jeg er derfor overbevist om at jeg i Molde har riktig gode muligheter til å utvikle meg til at bli en bedre keeper. Jeg gleder meig til å komme til Molde og bli en del av laget, og forhåpentligvis bidra til å innfri klubbens ambisjoner, sier hun.

Tre seriekamper gjenstår

Moldes ligger over nedrykksstreken når tre serierunder gjenstår. Sesongen avsluttes med bortekamp mot Glassverket (8. april), hjemme mot Byåsen (11. april) og borte mot Stabæk (18. april).