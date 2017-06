Fikk landslagsplass i bursdagspresang: – Tidenes gave!

MOLDE (Rbnett): MHK Elite-spilleren er en av 18 spillere som er tatt ut i Thorir Hergeirssons landslagstropp til dobbeltkamp mot Ungarn 24.-30. juli.

Molde-spilleren var også tatt ut i landslagstroppen som spilte kamper i Portugal for noen uker siden, men da måtte hun melde forfall ettersom landslagslegene mente hun fortsatt ikke hadde leget korsbånsskaden hun pådro seg for et drøyt år siden tilstrekkelig. Nå får hun altså muligheten igjen.

– Jeg fikk vite det for noen dager siden. Det var en veldig deilig følelse, sier Obaidli til Rbnett etter at uttaket ble offentliggjort torsdag.

Må gjennom tester

Selv om hun er tatt ut i troppen, må hun også denne gangen gjennom tester for å se om kneet er sterkt nok til at hun kan bli med på landskampene. Testene vil trolig bli gjort på Olympiatoppen i løpet av neste uke.

– Jeg er jo selvsagt litt nervøs for hvordan det kommer til å gå på testene. Man vet jo aldri, og det gikk jo ikke etter planen sist. Men jeg håper og tror at det kommer til å gå bra denne gangen, sier Obaidli.

Etter at hun fikk spillenekt av det medisinske apparatet på landslaget på forrige samling fikk hun nytt treningsprogram som hun har fulgt den siste perioden.

– Jeg har brukt det nå, og jeg syns det har gått bra. Men det er på testdagen det er avgjørende, sier hun.

Perfekt bursdagspresang

Obaidli fylte 22 år torsdag, og kunne sånn sett ikke bedt om en bedre bursdagsgave.

– Landslagsuttaket gir jo en ekstra grunn til å feire. Det er stort for meg etter et år utenfor. Det er veldig deilig å få prøve seg en gang til. Det er tidenes bursdagsgave, selvfølgelig. Jeg har veldig lyst til å være med, innrømmer hun .

