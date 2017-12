Endelig løsnet det for Kristiansen: – Vi minnet henne på at hun var god

ballsport

Håndballspilleren som til daglig holder til i FC Midtjylland, hang litt med leppen etter de to første kampene.

Hun som vanligvis scorer mye mål, fikk ikke ballene inn der de skulle.

Men i kampen mot Polen, våknet villdyret. Seks mål ble det, flest av alle på landslaget, da Norge vant sin tredje VM-kamp: 35–20.

Hun ble plukket ut til dopingkontroll, men medspillerne ville gjerne rose lagvenninnen.

– Vi vet hva som bor i henne. Hun står frem i denne kampen, sier Sanna Solberg.

Hun forteller at laget setter inn støtet når en av deres egne ikke helt får det til, som Kristiansen i starten på dette VM.

– Hva gjør dere for å få henne opp?

– Vi minner henne på hvor god hun er, svarer bæringen.

Løper fortest av alle

Kristiansen har mange kvaliteter. Hun er lagets raskeste, og som Larvik-trener Tor Odvar Moen sier:

– Det ser ut som om hun løper på luftputer.

Kristiansen skyter dessuten hardt. Ballene suste inn i en fart av 87 km/t på det meste.

Kaptein Stine Bredal Oftedal forteller at hun føler et ekstra ansvar for å få alle på laget til å fungere.

– Ja, jeg prøver jo det. Så får de andre fortelle om det fungerer, ler hun.

– Alle vet hva som bor i henne, og det var gøy at hun fikk det til mot Polen.

Det er endel av jobben min å gi dem selvtillit.

– Hvordan gjør du det?

– Det kan være så enkelt som noen små kommentarer. Og i enkelte spillsituasjoner får vi henne til å føle seg trygg. Det handler om at vi stoler på henne.

Kurtovic feiret

Amanda Kurtovic spilte landskamp nummer hundre, og fant seg også mer til rette enn i de to første kampene.

En daglig telefon til pappa Marenko Kurtovic, mangeårig håndballtrener, hjelper på. Han kjenner henne godt, og minner henne på at hun bare skal gjøre det hun kan.

Nora Mørk var fornøyd med at laget nå allerede er klar for åttendeleskamp i Leipzig, eller muligens Magdeburg.

TV 2 prøver i alle fall å få kampen til klokken 18.00 på søndag, da det er Farmen-finale senere på kvelden. Fredag blir det endelig bestemt hvor kampen skal gå, og når.

– Nå er vi en stor utfordrer til å ta gullet, kommer det fra Nora Mørk.