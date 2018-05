EM-drømmen knust for Molde-spillerne

ballsport

MOLDE: En trener og to spillere fra Molde var med da Norge skulle kvalifisere seg til U20-EM i volleyball.

Kvalifisering i Serbia

Kampene ble spilt i serbiske Zrenjanin sist helg. Motstandere var Portugal og Serbia, og Molde Volleyballklubb var representert med trener Ole Martin Kleivenes og spillerne Stian Endresplass og Åsmund Vingen Sunde.

– På forhånd var håpet å utfordre Portugal og ta andreplassen i pulja. Kampen ble forholdsvis jevn, men det var en skuffet gjeng som gikk av banen med 0-3, sier Kleivenes. Poengsifrene ble 17-25, 21-25, og 23-25.

Molde-spillerne imponerte

Serbia har i mange år har vært blant verdens beste volleyballnasjoner og hjemmelaget vant de to første settene klart. I tredjesettet ledet Norge helt opp til 20 poeng.

– Selv med to tap, viste turneringen at Norge ikke ligger langt bak europeisk toppnivå, og at de største forskjellene ligger i fysikken, sier Kleivenes.

De to Molde-spillerne var sentrale på det norske laget. Åsmund Vingen Sunde var blant de beste i den første kampen, mens Stian Endresplass var førende i den andre. Portugal overrasket med seier mot Serbia og vant puljen.