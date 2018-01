Dette er nok til å gi Norge bot. Det mener Sagosen er latterlig.

ballsport

ZAGREB: Norge er i trøbbel i håndball-EM etter at tapene for Frankrike og Kroatia har satt dem i en vanskelig posisjon.

Det norske laget har også fått problemer med disiplinærkomiteen i Det europeiske håndballforbundet, som har ilagt nordmennene bøter etter to av kampene i EM.

Årsak?

Flere av spillerne har brukt svarte kompresjonsshorts under de røde shortsene. Det er i strid med reglene, som sier at undershorts må ha samme farge som de ytterste kortbuksene.

Den norske leiren har svart med å prøve å dekke til undershortsen med røde tights, men heller ikke det har fungert godt nok.

De ble i noen tilfeller litt for korte, og dermed kom det ny bot.

Hjelper for restitusjonen

Sander Sagosen synes det bare er tull å måtte spille med en tights for å dekke til en undershorts.

– Vi er avhengige av å ha de samme tingene som vi bruker til vanlig, istedenfor å bli prakket på syv-åtte nye plagg for hele tiden å dekke alle mulige farger. Jeg synes det er litt latterlig, sier mesterskapets poengkonge.

Han bruker en undershorts som har litt beskyttelse for å ta av for lårhøner og fall.

– De hjelper meg også med å restituere fortere, og jeg må ha det for å holde lyskene varme, sier han.

Sagosen mener det er viktig å kunne bruke det samme utstyret som i hverdagen.

– Du kan ikke komme i sluttrunden av EM og få pakket på deg mange plagg for å dekke til en undershorts som likevel ikke synes, sier han.

Må sette spillerne først

Heidi Tjugum, hovedleder for den norske troppen, sier at de har sendt brev til disiplinærkomiteen for å forklare hvorfor de norske spillerne bruker shortsene.

Leverandøren har ikke den rette rødfargen i sitt sortiment.

– Så har vi problemer med å få de røde dekkshortsene lange nok. Det er selvfølgelig vår skyld. Det andre er at vi vil ta vare på spillerne våre. Vi kan ikke be dem om å ta av kompresjonsbuksene når det er noe de har behov for å spille i. Vi må sette det sportslige og spillerne først, så må vi ta bøtene som kommer, sier den gamle toppkeeperen.

Tjugum vil ikke si hvor store bøtene er, men sier at de blir større og større for hver gang reglene blir brutt.

Ifølge henne ble reglene kjent for det norske laget i oktober.

– Jeg tror rundt 50 prosent bruker dem for å ta vare på lyskene og unngå slagskader. De faller jo ikke lett disse gutta. De detter ofte ned på siden og på hoften, som blir blå og gjør vondt. Man kan mene hva man vil om dette, men sånn er nå regelen.