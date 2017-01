Dette er kjempene og miniputtene i håndball-VM

Håndballspillere og basketballspillere. Man kan trygt si at herredelen av idrettene har en gjennomsnittshøyde som slår det meste.

Om du skulle minglet med deltagerne i årets Håndball-VM er det stor sannsynlighet for at du hadde fått med nakken bøyd bakover. Det er 24 lag i VM, og hvert lag har en tropp på 16 personer. Av de 384 utøverne som deltar, er hele 44 spillere over to meter høye. Nesten 12 prosent.

212 centimeter polakk

Aller høyest er polske Tomasz Gebala. Med sine 212 centimeter raget han høyt over de fleste nordmennene i åpningskampen i forrige uke. Han er én av tre polakker som har vokst over den magiske grensen. Nest høyest er tyske Finn Lemke med 210 centimeter.

Selv om det norske herrelaget er høyreiste karer, er det bare en av dem som er over to meter. Lagets yngstemann, Magnus Abelvik Rød er ifølge de offisielle statistikkene 201 cm høy, men selv sier han at han er 204 centimeter. Ikke siden Johan Steffensen i 1979 har Norge hatt en spiller på over to meter.

En av tre over to meter

Ungarn derimot, er godt vant med giganter på banen. Hele fem av 16 spillere i troppen måler over to meter. Høyest er Laszlo Nagy med 208 centimeter, noe som gjør han til den tredje høyeste spilleren i VM.

Her er de aller høyeste spillerne i VM:

1. Tomasz Gebala, Polen (212 cm)

2. Finn Lemke, Tyskland (210)

3. Laszlo Nagy, Ungarn (208) Andre kilder sier 209 centimeter

4. Azat Valiullin, Russland (207)

5. Gleb Kalarash, Russland (205)

6. Jakov Gojun, Kroatia (204)

Jihed Jaballah, Tunisia (204)

Rogerio Moraes, Brasil (204)

I den motsatte skalaen finner du Abdullah Alabbas fra Saudi-Arabia, som er 165 centimeter høy. 47 centimeter lavere enn Tomasz Gebala.

Dobbelt så tung som lagkameraten

Å være høy innebærer stort sett at man har en del kilo å bære på også. 24 av spillerne er ifølge de offisielle statistikkene over 110 kilo.

Aller tyngst er Saudi Arabias keeper Manaf Alsaeed. Han er solide 137 kilo. Han er lagkamerat med Muneer Abu Alrahi, som veier 62 kilo. Under halvparten.

Her er de tyngste spillerne i VM:

1. Manaf Alsaeed (137 kilo)

2. Rogerio Moraes (125 kilo)

3. Jihed Jeballah (119 kilo)

4. Tomasz Gebala (118 kilo)

5. Fredric Pettersson (116 kilo)

6. Hady Shahin (115 kilo)

Blaz Blagotinsek (115 kilo)

Matej Gaber (115 kilo)

Viachaslau Shumak (115 kilo)

Finn Lemke (115 kilo)

Vekten på de norske spillerne står ikke opplyst på VM sine hjemmesider.