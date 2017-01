Derfor har Norges landslagskaptein fått kallenavnet «Bjørndalen»

PARIS: I trener Børge Lunds vokabular heter Bjarte Myrhol bare Bjørndalen. Mannen som alltid tenker på detaljene for å bli bedre og bedre.

Bjarte Myrhol kløp seg i armen etter semifinalen mot Kroatia. Kunne det være han som var i finalen? Han som har spilt på landslaget siden 2002 og ikke kommet lenger enn til en tapt bronsekamp i EM i fjor.

– Det var så stort for meg det som skjedde mot Kroatia. Det var betalingen for alt, det var verdt hele reisen. Der ble hele karrièren min definert, sier 34-åringen.

Oslo-gutten som selv en hundenese neppe ville ha klart å snuse seg frem et negativ ord om.

Typisk Myrhol er det ikke sin egen hundre prosent uttelling på seks skudd eller forsvarsspillet hans han snakker om. Forsvarsspillet som gjorde at kroatene etter hvert trakk seg unna ham.

– Jeg er evig takknemlig for at ungguttene fikk meg til en finale, sier veteranen da pressen på Hotel Pullman ble innvilget 25 minutter med finalistene.

Presseveileder Lars Otto Bjørnland gikk rundt og spurte spillerne hvem som kunne tenke seg å stille opp. Ingen sa nei.

Vi hørte noen journalister sammenligne med tilgjengeligheten til de langt dårligere spillerne på fotballandslaget.

Går foran i alt

Børge Lund kom inn som trener med ansvar for forsvarsspillet like før VM. Han ble blank i øynene da han så hvor mye VM-finale betydde for mannen han selv spilte sammen med på landslaget.

– Jeg måtte ut på banen og ta litt på ham. Tårene presset på da jeg så hvordan følelsene traff ham. Det var så fortjent. Jeg har aldri hørt om en håndballspiller som har en sånn 24/7-innstilling som Bjarte, sier Bodø-treneren.

– Den jobben han gjør i treningsarbeidet er så dedikert at jeg bare kaller ham for Bjørndalen. Ingen legger ned mer tid på trening og restitusjon enn han, og ingen legger seg tidligere om kvelden for å få nok søvn. Hadde alle vært som han, ville vi vært i en sånn situasjon tidligere, sier Lund.

Første skandinav i Ungarn

"Jeg er sjelden fornøyd med en kamp, jeg er mer opptatt av hva jeg kunne ha gjort bedre", sa Myrhol til Aftenposten i et tidligere intervju.

I går innrømmet han at seks mål på seks skudd var greit, men ellers var det forbedringspotensial.

Myrhol har alltid valgt løsninger som har kunnet gjøre ham bedre. I 2005 dro han som første skandinav til ungarsk håndball – enda han hadde tilbud fra "enklere" land som Danmark Tyskland. Men Vestli-gutten ville til den klubben som hadde det beste sportslige opplegget.

Forskjellen i penger var han ikke så opptatt av, like lite som han er opptatt av de 105.000 kronene som kan havne på kontoen hvis det blir VM-gull. (75.000 for seieren og 30.000 for å ha kvalifisert seg til neste VM.) Ved sølv blir det 60.000 kroner på hver.

De harde slag

Etter Veszprém-oppholdet dro Vestli-gutten til Nordhorn fordi han ville ha mer spilletid. Han ville bli enda bedre. Og til slutt ble han så god at han havnet i kremklubben Rhein-Neckar Löwen – etter at han først hadde vært gjennom slaget å få testikkelkreft. Den kampen vant han også.

I Löwen – og ute av Löwens hule – opplevde han sine hardeste slag sportslig. Ligagullet røk på målforskjellen i siste kamp. Så dro Myrhol til Danmark for å bli enda bedre – så rart det enn kan høres. Og hva skjer året etter at han har forlatt Löwen? Klubben tar "selvfølgelig" seriegull.

– Det var fryktelig bittert, men jeg er faktisk blitt en bedre spiller igjen, i Skjern. I Löwen fikk jeg bare spille angrep, og det gikk ut over landslagsspillet

Jeg er best på landslaget når jeg får spille både forsvar og angrep på klubblaget, sier Bjarte Myrhol, som gleder seg rått til VM-finalen.

– Vi møter de beste duellspillerne i verden.

Frankrike møter den mest seriøse håndballspilleren i verden.

TV 2 søndag kl. 17.30: VM-finale Frankrike-Norge