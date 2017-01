Derfor er ikke herrelandslaget som før

PARIS: For 28 år siden rykket Norge fra B-VM og ned i C.

Så kom opprykket til A-VM i 1993, og siden har håndballgutta vaket mellom å komme med i EM og VM til ikke å gjøre det.

Så kom gjennombruddet med semifinale i EM i fjor. Fredag kveld venter historiens første semifinale i VM.

– Før var vi mer avhengig av at få spillere gjorde fantastiske kamper. Nå har vi mange spillere som er på et høyt nivå samtidig, og sånn har det ikke vært før i norsk herrehåndball. Og de gangene vi har vært stabile, så har det ikke vært godt nok. Nå føler jeg at det er det, sier Christian O’Sullivan.

– Gunnar Pettersen kaller dere verdens beste angrepslag?

– Det er hyggelig sagt. Vi er kanskje det mest strukturerte. Flinke til å ta de gode sjansene. Folk ser at dette er spillet, dette er løsningene vi ønsker å ta – og så er vi lojale til det. Og når vi er lojale over tid, så greier vi å bygge videre på det, sier O’Sullivan, som er en av Christian Berges mest betrodde menn. Han har vært på banen i 4.06 av de syv timene Norge har spilt VM-håndball.

Dyktige på forberedelser

I de to treningskampene mot Sverige før avreisen til Frankrike lignet ikke Norge mye på et semifinalelag. Det har Magdeburg-spilleren en grei forklaring på.

– Sånn er det med oss. Når vi ikke er så godt forberedt, er vi ikke så gode. Når forberedelsene er gode, så er det verre å ta oss. Da ser vi video, kartlegger, blir enige om hva vi skal ta bort hos motstanderen og hva de skal få lov til. Når vi har tid til dette, får vi gode resultater.

– Før Kroatia-kampen har dere god tid?

– Kroatia har vært et problemlag for oss, men vi har også slått dem – senest for ett år siden. Det blir ofte jevne kamper mot dem, men som oftest har de dratt i land seieren. Det er ikke et lag vi er redde for, men vi har respekt. De stiller med spillere fra Zagreb, Paris og Kiel – de beste klubbene.

Roser apparatet rundt

Det er ikke bare angrepsspillet som har vært bra hos Norge. Baklengsmålene har i alle kampene – unntatt mot Frankrike – vært under 30.

– Jeg synes vi har stått bedre og bedre bakover, sier Oslo-gutten og skryter av begge trenerne. Christian Berge for den strukturen han har skapt i angrep, og for det Børge Lund og forgjenger Glenn Solberg har gjort med forsvarsspillet.

– Vi har et veldig bra team rundt oss, og det er teamet som har gjort det mulig for oss å få disse resultatene. Vi er heldige som har så mange ressurser.

– Var dere fornøyd med å ha kommet til semifinalen i EM?

– Vi var nok litt fornøyde. Det er vi ikke nå, nå skal vi ha medalje og vi skal helst til finalen, sier Christian O’Sullivan.

Torsdag kl. 20.45: Frankrike-Slovenia Fredag kl. 20.45: Norge-Kroatia