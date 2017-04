Dansk stortalent klar for Moldes håndballjenter: – Utrolig flott her i byen

MOLDE (Rbnett): Lørdag ble det klart at MHK Elite har signert toårskontrakt med Lærke Sofie Tandrup Sørensen. Den 19 år gamle målvakta kommer fra Århus i Danmark.

Hun har de siste åra vært fast inventar på danske U-landslag, og er med i den danske juniorlandslagstroppen.

Sørensen ble presentert i Idrettens Hus i pausa under MHK Elites sesongavslutning på Skrim Kongsberg.

Trente med laget

Den talentfulle målvakta kom til Molde fredag, og hadde sin første trening med sine nye lagvenninner samme kveld.

– Jeg har ikke vært her så lenge, men det er utrolig flott her i byen. Jeg er ikke vant til å se fjell, så utsikten her er fantastisk. Jeg gleder meg til å begynne å spille håndball her, sier Sørensen til Rbnett.

Hun flytter til Molde på sensommeren.

PS: Kampen mellom Molde og Skrim kan du følge direkte her.