DIREKTE: Thrilleravslutning i Norges EM-åpning

Fredag kveld går det mange mener er den moralske EM-finalen av stabelen i Kroatia. Norge møter de franske gutta for hele niende gang på to år.

Frankrike og Norge er en reprise av VM-finalen i fjor hvor franskmennene vant hjemme i Paris.

Norges største stjerne, Sander Sagosen, har aldri vært redd for å legge listen høyt. Derfor ser han heller ingen grunn til at Norge ikke skal gjøre et veldig godt EM.

– Det er veldig kult at vi nå kan gå inn på et spillermøte og si at ambisjonen er å ta medalje. Det er en ganske morsom følelse. Frankrike frykter Norge, de frykter kontraspillet vårt. Alle vet at vi har gode spillere nå. Det er ikke morsomt å møte Norge , sier Sagosen.

