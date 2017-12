DIREKTE: Får Norge sin revansj i gigantoppgjøret mot Russland?

ballsport

Onsdagens kvartfinale mellom Norge og Russland i håndball-VM blir en rysare. Det er et møte mellom de to lagene som sitter på alle tre internasjonale titler: Norge har vunnet EM og VM - Russland har vunnet OL.

Norge slo Spania komfortabelt i åttedelsfinalen, mens Russland slet overraskende mye mot Sør-Korea.

At Norge er svært revasjesugne etter det sure tapet for Russland i semfinalen i OL 2016 i Rio de Janeiro, setter en ekstra spiss på oppgjøret.

– Det er en ny cupkamp. Vi kjenner godt til Russland, og det er full fart og massivt trøkk i 2 x 30 minutter, som jeg er glad for at vi får, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson før kampen.

Vinneren av Norge – Russland møter Nederland i semifinalen fredag. I den andre semifinalen møtes Sverige og Frankrike.

Kom gjerne med spørsmål og egne betraktninger underveis i kampen.