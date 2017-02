Christian Berge fortsetter som norsk landslagstrener

Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund, bekrefter overfor TV 2 at Berge forblir Norge-sjef.

– Det er kort og godt strålende nyheter, sier Langerud til NTB.

Dermed kan de norske spillerne glise. Favorittreneren jobber videre mot OL i 2020.

Sander Sagosen er glad, men ikke overrasket.

– Hele gruppa er veldig fornøyd, vil jeg tro. Christian og teamet hans er en suksessfaktor, sier stjernespilleren til NTB.

– Jeg spurte Christian rett etter VM-finalen og fikk det samme svaret. Så jeg har egentlig bare holdt på en hemmelighet en stund.

Flensburg-Handewitt, Berges tidligere klubb som spiller, har ikke lagt skjul på at de vil ha trønderen på benken. Men det blir nei i denne omgang.

Går opp i lønn

Langerud kan avsløre at han har gitt Christian Berge en lønnsøkning.

– Vi har endret grunnlønnen hans. Han hadde i sin avtale at den skulle vi forhandle 1. januar 2018. Den prosessen har jeg forskuttert litt. Det har vært proaktivt fra vår side. Vi endret betingelsene ti måneder før vi trengte, sier han til VG.

– Og hvor mye er det snakk om?

– Han kommer til å tjene 1.250.000 kroner. Det betyr at våre to landslagssjefer tjener det samme. Det er rammen vi jobber etter. Det er likevel et godt stykke til hva man avlønner i tyske klubber. Jeg må si at jeg aldri har opplevd at Christian har vært opptatt av lønnsdiskusjon, men dette er vår måte å si at vi setter pris på det han har gjort, sier Langerud til VG.

Dyrt

Diskusjonene rundt Berge aktualiserte seg da Ljubomir Vranjes ble enig med ungarske Veszprém i forrige uke. Han slutter i Flensburg til sommeren, to og et halvt år før kontrakten løper ut.

Den tyske klubben får cirka 9 millioner kroner i kompensasjon fra Veszprém. I håndballsammenheng er det et gigantbeløp.

Flensburg-klubben var innstilt på å kjøpe Berge ut av avtalen med Norges Håndballforbund (NHF) med det første.

Tyskerne skal ha vært villig til å betale opp mot 2,5 millioner kroner i kompensasjon til NHF.

Berge overtok landslaget for snart tre år siden. Norge ble nummer fire i fjorårets EM og tok sølv i vinterens VM.

Der var det bare Frankrike (to ganger) som slo de norske gutta.

Neste mesterskap er EM i Kroatia om et snaut år. Det gjenstår fortsatt noen kvalifiseringskamper, men alt tyder på norsk deltakelse der.

Flensburg starter annen del av Bundesliga-sesongen med storkamp hjemme mot Kiel onsdag.

Verken NHF eller Flensburg godtar dobbeltarbeidende trenere (klubb- og landslag samtidig), og derfor var en delt Berge-løsning aldri aktuelt.

(100% Sport/NTB)