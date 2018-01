Berge nektet å svare på spørsmål om Mørk-bråket

ballsport

POREC/OSLO: Det norske herrelandslaget møter Østerrike i håndball-EM tirsdag kveld, men timer før kampen handler det om alt annet enn det sportslige.

Da landslagssjef Christian Berge møtte norske medier i Kroatia, ble han pepret med spørsmål om Nora Mørk.

Håndballstjernen gikk tirsdag morgen ut i VG og fortalte om at hennes private bilder er blitt spredt blant det norske herrelandslaget. Mørk var svært skuffet over hvordan Norges Håndballforbund har håndtert saken.

Slapp ikke unna spørsmål

Forbundet på sin side mener at de har gjort det de kan for å støtte Mørk.

Før tirsdagens medietreff ble det gitt beskjed om at spillere og støtteapparat ikke vil uttale seg om Mørk-saken. Det er håndballpresident Kåre Geir Lio som skal uttale seg. Men Berge slapp ikke unna spørsmål om konflikten.

– Vi forholder oss som normalt til match. Vi er klare til å spille mot Østerrike og har gjort forberedelsene på trening, sier Berge.

– Er dere upåvirket av denne saken?

– Det vet vi ikke nå. Men guttene har fått klar beskjed om å forberede seg godt, og de har fokus på arbeidsoppgavene.

– Er det ikke naturlig at også du som øverste leder av laget forklarer hvordan saken er håndtert?

– Nei, jeg henviser til Kåre Geir.

– Vi må jo snakke om det

– Du er ikke redd for at saken bare vil vare lenger ved ikke å svare på spørsmål om den nå?

– Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Mitt fokus har vært Østerrike.

– Gjør du noe annerledes eller ekstra når det dukker opp en sånn sak for å forberede spillerne?

– Vi må jo snakke om det. Vi er en gruppe som skal fungere sammen.

– Hva har du sagt til spillerne?

– Jeg har ikke sagt noe spesielt. Vi har prøvd å vri fokus over på det vi er her for: å prestere sammen, sier Christian Berge.

Mer enn det ville ikke landslagssjefen si om Mørk-bråket.

Vanligvis er en av spillerne med på pressetreffet på kampdager, men tirsdag var det kun Berge som stilte opp.