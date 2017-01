Berge fikk spørsmålet igjen og igjen. Men nektet å gi et klart svar

FRANKRIKE-NORGE 33–26

PARIS/OSLO: Christian Berge har mot alle odds ledet Norge til VM-sølv i Frankrike. Det gjør naturligvis 43-åringen svært attraktiv for store klubber.

I intervjusonen etter kampen fikk Berge et direkte spørsmål om hvorvidt han fortsetter. Suksesstreneren lot være å gi et klart svar.

– Det er masse inntrykk. Jeg må puste litt, sette meg i sofaen og se, sier Berge til Adresseavisen.

Landslagssjefen fikk gang på gang spørsmål om egen fremtid, men gjentok at han skal «hjem på sofaen».

– Fantastisk å være med

Like etter sluttsignalet annonserte Berge at håndballgutta en dag kommer til å vinne gull i et stort mesterskap. Han er klar på at det er mye spennende i vente.

– Det har vært fantastisk å være med, og jeg vet at fremtiden er lys. Men jeg må hjem å slappe av.

Berge har ledet Norge siden 2014. Det siste året har det altså blitt semifinaleplass i EM og finaleplass i VM.

TV 2 meldte før VM at trønderen kan være tapt for det norske landslaget etter mesterskapet. Flensburg-Handewitts suksesstrener Ljubomir Vranjes kan være på vei bort, og Berge skulle i følge kanalen være blant de heteste kandidatene til å ta over.

Håndballpresident Kåre Geir Lio bekreftet dessuten til VG at Flensburg hadde vært i kontakt med Berge.

Kilder Adresseavisen har vært i kontakt med hevder at det er planlagt nye samtaler mellom Berge og Flensburg etter VM.

Ros fra Sagosen

Først skal uansett Berge «hjem på sofaen». Tilbakemeldingene fra spillerne har vært strålende gjennom hele mesterskapet.

Trønderen beskrives som en tydelig og sterk leder.

– Vi er en gjeng spillere som synes Christian er en fantastisk trener, sa Sander Sagosen før finalen.

- Han skal ha mye av æren sammen med resten av teamet for at vi er der vi er. Han må ta valget selv, men jeg håper han skal være her i hele min landslagskarriere i hvert fall. Jeg håper virkelig at han har fornuft nok til å fortsette å være med oss, fortsatte Sagosen med et smil.

Neste store mesterskap i herrehåndball arrangeres i 2018, med Kroatia som vertsnasjon.