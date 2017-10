Bekreftet: Molde-profilen må opereres igjen

ballsport

MOLDE (Rbnett): Molde HK Elite bekrefter i en pressemelding onsdag at Anniken Obaidlis skade er så alvorlig som fryktet.

Bakspilleren måtte forlate banen på båre midtveis i den første omgangen i eliteseriekampen mot Storhamar sist søndag. Da hadde hun nylig kommet tilbake etter at korsbåndet røk i en kamp mot Gjerpen i april i fjor.

Dette skriver klubben i pressemeldingen:

«Det er med stor beklagelse at vi må meddele at Anniken Obaidli har pådratt seg en ny kneskade. Den medisinske undersøkelsen etter søndagens eliteseriekamp mot Storhamar har bekreftet at det samme korsbåndet som tidligere er operert, er skadet igjen.

Dette er naturligvis en enorm skuffelse for Anniken siden hun i sommer var tilbake på banen etter lang og grundig opptrening på 14 måneder. Den nye skaden er så omfattende at hun nå må gjennomgå ny operasjon, med påfølgende opptrening.»

Skal tilbake på banen

Hun er nå i en mellomfase før en ny operasjon. Denne tiden skal hun bruke på nødvendig tid med sin familie, heter det i pressemeldingen.

– Jeg er fast bestemt på å komme tilbake på håndballbanen så snart jeg blir klarert for spill. Nå skal jeg heie på alle de gode «håndballjentan» vi har på laget, sier Obaidli i pressemeldingen.

Hun ønsker ikke å kommentere situasjonen ytterligere.

– Klubben også rammet

Sportslig leder i MHK Elite, Carl Henrik Indbjør, syns det er tungt at lagets store stjernespiller nå er ute i lang tid med skade.

– Dette er først og fremst trist for Anniken som ikke får brukt sitt store talent enda en sesong, men klubben blir også rammet siden hun har en sentral posisjon i laget, sier Indbjør.