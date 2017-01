Barn lo av spillere med funksjonsnedsettelse under julecup: - Det er trist at det skal være sånn

I Hordaland har man flere Gullserie-lag. Dette er lag for spillere som av ulike årsaker ikke finner seg til rette på ordinære lag.

Under julecupen i Bergen spilte disse på en bane, mens yngre lag spilte på de to andre. Noen spillere i 8-9-årsalderen stilte seg opp og pekte og lo under to av kampene.

– Vi snakket litt om dette på møtet i inkluderingsutvalget denne uken, og det er veldig kjedelig når slikt skjer. Det er jo forferdelig, og jeg blir fryktelig lei meg. Det er trist at det skal være sånn, sier Tove Iren Vindenes, inkluderingsansvarlig i Region Vest.

Mange har lite kunnskap om lag som er annerledes

En av publikummerne som var til stede har delt litt av opplevelsen i et trenerforum på sosiale medier:

«...Jeg koste meg med å se idrettsglede og høyt utviklet sans for fair play hos spillere og lagledere. Godt spill var det også en del av. Det kunne ha vært en kjempefin opplevelse for alle, bortsett fra en ting:

Det var turnering for barn samtidig i samme hall. Det var hygge og liv og god innsats der også, med masse flotte unger og ledere. Men det var også en gjeng spillere i åtte-niårsalderen som hadde lagt igjen folkeskikken hjemme. De brukte pausene mellom egne kamper for å se på de utviklingshemmmede spille, mens de lo av dem og pekte på dem...»

– Det er jo litt derfor det er viktig at disse lagene er på disse arenaene. Det som kommer til uttrykk er gjerne barn som ikke har sett et Gullserie-lag spille tidligere, og som ikke vet helt hvordan de skal oppføre seg. Dette er jo noe vi dessverre ser også ellers i samfunnet. Pek og latter er noe vi jobber aktivt med for alle, for idretten er opptatt av fair play. Det handler også om hvordan vi skal være mot andre også i eget lag, sier Vindenes.

Må lære at ikke alle er like

Da Vindenes selv begynte å trene lag i 2007, var hun opptatt av at de skulle ha treningstid samtidig som de ordinære lagene. Det var et småguttelag som trente på banen samtidig som dem, og de hadde ikke tidligere sett et fotballag som det Vindenes trente. Noen fikk hakeslepp, og noen lurte om de virkelig kunne spille fotball.

– Men det gikk kort tid fra de så dem første gang til det var «halloen» når vi kom, og de var på hils. De sto gjerne og så litt på også, og var imponert. Det er viktig at det er voksne rundt som kan ta dem litt i lære. Som kan si hva som er greit og hva som ikke er greit, for mange vet ikke bedre - og de lurer på masse, sier hun.

Trenerene til Fanas Gullserie-lag sto langs sidelinjen og fulgte med på det som skjedde på banen da deres lag spilte, og fikk ikke med seg barna som sto bak det ene målet.

– Jeg håper det ikke er så mange spillere som fikk det med seg heller, og jeg tror det kan være lurt å snakke litt med barn om slikt, sier Åse Rage (17).

Hun har vært med å trene Fanas lag siden sommeren, og stortrives.

– Det er kjempegøy. Alle er så glade hele tiden, og det er stor fremgang. Spillerne er veldig giret, og de synes det er gøy å få være med i cuper med ordinære lag. Jo mer de kan være med på, jo bedre er det. De tar det veldig seriøst, og gleder seg lenge, sier Rage.

– Del idrettsgleden

Vindenes sier at selv om episoden i Haukelandshallen i julen ikke var bra, så var deltakelsen i julecupen totalt en suksess. Bergen Håndballklubb får som arrangør mye ros for sin inkludering, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Nå åpner også Bergen Cup opp for dem som faller utenfor det ordinære idrettstilbudet.

– Dette er vi utrolig glad for. De ønsker mangfold, og skal vi rekruttere, så er vi avhengig av synlighet. Nå blir vi i større grad en del av det ordinære tilbudet enn vi har vært tidligere, og da kan det oppstå slike ting som peking og annet. Det er heldigvis ikke ofte det har skjedd, og vi har stor tro på at dette er rett vei å gå, sier Vindenes.

– Har du noen råd til trenere og ledere der ute for å unngå at slike leie episoder skjer igjen?

– Hadde jeg vært på turnering med et lag og sett et Gullserie-lag, så hadde jeg snakket med spillerne mine om hva et slikt lag er. Om at det er for dem som ikke finner seg til rette på vanlige lag, men som spiller selv om de har ulike utfordringer – og som har like stor glede av det som alle andre. Jeg hadde sagt at det er viktig å ta ekstra godt imot dem, og gjerne oppfordret dem til å heie litt. Er det noen som er glad i å bli heiet på, så er det disse. Da blir det god stemning. Så gå bort til dem, prat med dem, se gjerne litt på en kamp – og del idrettsgleden.