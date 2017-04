14-åringenes håndballsang var full av seksuelle undertoner. Nå fjernes den etter krass kritikk.

Tirsdag omtalte NRK sangen som jentene på Nordstrands 2002-lag har fått laget. Teksten, som jentene på laget har vært med på å skrive selv, fikk en trener på Holmlia til å reagere.

«Come on bitches bli med, vi river av deg klærne, heiser deg opp i en stang, vi er helt fucked up gærne. Vi er her for å slåss, og vi gir oss aldri. Gutta deres heier på oss,» var bare en av flere tekstlinjer med seksuelle undertoner.

«Pass deg dommer, ikke stå og glo nå. Vi veit at vi er digge, baby, lås deg inn på do nå,» er en annen.

– Den sangen vil ikke bli spilt i noen sammenheng med håndball. Vi har gått ut med en oppfordring om å slette den fra Spotify, Itunes og andre sosiale medier, sier leder for håndballgruppen i Nordstrand Idrettsforening, Therese Lunde.

– Det er helt horribelt. Jeg mener det som verserer i den sangen ikke skal være aktuelt for en så ung aldersgruppe, sa trener i Holmlia Sportsklubb, Per Kristian Kivle, til NRK på tirsdag.

Planen var at sangen skulle spilles på trening og før kamper. Det blir altså ikke tilfellet nå.

– Upassende

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Eirik Langerud, mener sangen er upassende på håndballarrangementer.

– Hverken jeg eller norsk håndball synes noe om den sangen i det hele tatt. Den skal ikke spilles på håndballarrangementer som er i vår regi. Teksten passer ikke overens med barn og unge som ferdes i håndballhaller.

Langerud kjenner ikke bakgrunnen for sangen, men synes det er spesielt at jenter i 14-årsalderen skriver en slik tekst.

– Uten å overdramatisere er jeg usikker på hvor gjennomtenkt det er. Jeg synes ikke noe om at barn og unge blir eksponert for den type tekster i vår regi. Hva man gjør andre steder styrer ikke vi.

Jobber med å fjerne sangen

Lars Petter Østlie er faren til en av jentene på laget. Det var han som tok initiativ til at sangen ble laget. I en SMS poengterer han at sangen er et privat initiativ og ikke har noen forankring i Nordstrand Idrettsforening.

«På bakgrunn av omtale og reaksjoner vil heller ikke laget ha noen kobling eller bruke denne låten videre fremover,» skriver Østlie.

Han ønsker ikke å kommentere noe videre, men forteller at det jobbes med å få låten ned fra streamingtjenestene den ligger ute på.

Therese Lunde i Nordstrand Idrettsforening sier det er vanskelig å ha kontroll på alt som skjer, men oppfordrer til bruk av hodet og sunn fornuft ved senere anledninger.

– Tanken var sikkert å gjøre noe morsomt, men så har man ikke sett at noen kanskje kan blir støtt av teksten i sangen. Da rydder vi opp i det med en gang.

Sangen var fortsatt ute på Spotify klokken 13:15 onsdag. Artisten Ringnes - Ronny står bak sangen. Han har ikke svart på våre henvendelser.

