Warholms «Skrik» får stor oppmerksomhet etter den utrolige VM-bragden: - Helt fantastisk!

Det norske VM-gullet på 400 meter hekk får oppmerksomhet over hele verden.BBCmener at Warhom «lyste opp en grå kveld på London Stadium».

– I sin første hele sesong i øvelsen ledet han fra start til mål, og krysset mållinjen med sjokk skrevet over hele ansiktet sitt, skriver statskanalen.

Og selvsagt er det mange som har hengt seg opp i at Warholms reaksjon minner sterkt om maleriet «Skrik».

– Karsten Warholms reaksjon etter gullmedaljen er bare helt fantastisk, skriver BBC på Twitter.

Karsten Warholm's reaction to winning gold is absolutely priceless.pic.twitter.com/y62qfoRGMd — BBC Sport (@BBCSport)August 9, 2017

Et ubetalelig uttrykk

En annen skriver at «det tok Twitter fire minutter før vi fikk sammenligningen mellom Karsten Warholms reaksjon og Edvard Munchs «Skrik».

«Passende for en nordmann, antar jeg», skriver en annen med følgende illustrasjon:

«Edvard Munchs «Skrik» gjenskapt, anno 2017», skriver en annen:

Det britiske friidrettsmagasinetAthletics Weeklyskriver at «Warhom sjokkerte både verden og seg selv».

– På grunn av kulde og vind var det tidenes dårligste vinnertid i VMs historie, men den europeiske U23-mesteren kunne ikke brydd seg mindre etter sin klare seier, skriver magasinet.

– Perfekt norsk sommer

Det internasjonale friidrettsforbundet(IAAF) skriver dette på sine sider:

– 21-åringen er kjent for å være rask i starten, så det var ingen overraskelse å se ham fyke ut fra start og at han ledet halvveis. Men ingen var mer overrasket enn Warholm selv da han krysset mållinjen som førstemann med tiden 48,35 og sikret Norges første medalje i mesterskapet, skriver IAAF.

SvenskeAftonbladetpåpeker at regnværet kan ha vært til Warholms fordel. «Mens Yasmani Copello hadde det tøft i høstværet, nøt Warholm det».

– Dette er en perfekt norsk sommer, sier Warholm til avisen.

Expressenfokuserer på «bråket etter den norske stjernens VM-gull».

– Karsten er verdensmester, men jeg er best på 400 meter hekk, sa bronsevinneren Kerron Clement fra USA.

– God natt, svarte Warholm.

Gratulerte ikke

Også i Danmark vies Warhom oppmerksomhet.B.T.skriver om TV-bildene som vakte oppsikt, ettersom ingen av rivalene kom og gratulerte nordmannen.

«Han satt der helt alene», skriver B.T.

Ifølge trener Leif Olav Alnes skyldtes dette trolig at utøverne er redde for smittefare, og at de hadde fått beskjed om å unngå nærkontakt etter øvelsene.