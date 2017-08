Warholm langt unna den magiske barrièren: – Tusenvis har prøvd. Og bare én har klart det

OSLO/LONDON: Så sent som forrige sesong tok Karsten Warholm fatt på reisen. 400 meter hekk-reisen, reisen som onsdag kulminerte i VM-gull.

Men hvor skal den ende? Hvor rask kan Karsten Warholm bli?

Tiden 48.35 var nok til å sikre Warholm status som verdens beste. Det er imidlertid fortsatt et hav opp til å bli tidenes beste.

Under OL i 1992 løp nemlig amerikanske Kevin Young på 46.78. Det er verdensrekord selv 25 år etter, og halvannet sekund raskere enn Warholms finaletid.

– Det er én av de vanskeligste verdensrekordene i friidrett, sier Quincy Douglas, tidligere norgesmester på 400 meter, til Aftenposten.

– Tusenvis har prøvd å løpe på under 47 sekunder. Og én har klart det. Veldig mye skal klaffe: medvind, 26 varmegrader, riktig steglengde, også må han være i sitt livs form, fortsetter Douglas.

– Litt i drøyeste laget

Det er nemlig fortsatt bare Kevin Young som har løpt under den magiske grenen på 47 sekunder. Edwin Moses, som tok to VM- og to OL-gull på øvelsen, møtte nøye seg med 47.03.

Av finalistene i London har Kerron Clement best personlig rekord, med 47.24. Så er det i det hele tatt realistisk at Warholm én dag kan nærme seg verdensrekorden?

– Det er litt i drøyeste laget. De som har prøvd å ta rekorden i mange, mange år, har løpt ned mot 47 sekunder, sier Douglas.

76 menn har løpt raskere enn Warholm på 400 meter hekk. Se hele listen på IAAF.org.

Den tidligere sprinteren John Ertzgaard er enig i at verdensrekord blir vanskelig, men utelukker det samtidig ikke.

– Det er ikke så mange som løper under 47. Det er et stykke ned dit. Men rekorder er til for å slås. Karsten er en veldig ung gutt. Han har i aller høyeste grad fremtiden foran seg, så hvorfor ikke? sier Ertzgaard, som i dag jobber som idrettslig leder i Idrettsklubben Tjalve.

Ser forbedringspotensial

Ett sekund og 47 hundredeler.

Det skiller Karsten Warholms personlige rekord og verdensrekorden til Kevin Young. Friidrettsveteranene Aftenposten har snakket med har klare tanker om hvor Warholm kan hente inn hundredeler.

Den tidligere hekkeløperen Christina Vukicevic Demidov fulgte hekkeløpet fra sitt hjem i Minneapolis, USA torsdag. Hun forteller at hun fikk gåsehud av Warholms prestasjon, men understreker at det kan være mer i vente.

– Han løper på råskap. Han har god teknikk, men absolutt forbedringspotensial, vurderer Vukicevic Demidov.

– Hvor har han forbedringspotensial?

– Han kan effektivisere hekkepasseringen. Da kan han kappe hundredeler på hver hekkepassering. Det er snakk om finpuss. Men det er ti hekker. Jeg tenker at hvis du kapper litt tid på hver av de, kan det ha mye å si til slutt.

Løper annerledes enn rekordholderen

Quincy Douglas satset selv på 400 meter flatt. Han har imidlertid god kjennskap til puslespillet som må settes sammen for å løpe 400 meter hekk på perfekt vis.

– For at Karsten skal klare verdensrekorden, bør han ta NM-gull på 200 meter og 800 meter. Han må være like rask som en 200-meterløper og like løpesterk som en 800-meterløper, sier Douglas.

Han ser også store ulikheter mellom Warholm og verdensrekordholder Kevin Young,

– Da Kevin Young satte verdensrekorden, byttet han satsefot ved hver hekkepassering. Karsten hopper stort sett med venstrefoten først. Det er en ting han må jobbe med. Han kan ta 5–6 tideler med bedre hekketeknikk. Hvis han klarer å løpe med annenhver fot, kan han komme seg ned til 47,4 eller 47,5, mener Douglas.

Warholm: – Litt dumt å snakke om

For Warholm er fortsatt kun i startgropen av sin karrière på toppnivå. Dermed er ikke verdensrekord mer enn en fjern, fjern drøm. Dagen etter den store triumfen fikk Warholm spørsmål om hvor usannsynlig det er å slå Kevin Youngs tid.

– Jeg vet ikke. Vi må fortsette å jobbe. Det er en veldig god rekord. Det blir kanskje litt dumt å snakke om det nå. I går var medaljen det viktigste. Så får vi se hva fremtiden kan bringe, sa Warholm.

– Du har snakket mye om at 400 meter hekk er en øvelse som det tar tid å bli god i. Hvor god kan du bli?

– Det er ikke sånn at jeg startet med friidrett for to år siden. Jeg hadde et grunnlag der. Løping var ikke nytt da jeg begynte med 400 meter hekk. Der må jeg gi «kred» til Leif Olav (Alnes), som har vært med de siste to årene. Han har vært med på å snu dette. Det han har gjort er halvveis magisk. Det skal han ha for.

Spår Warholm-dominans

Der andre kanskje kunne blitt revet med i gledesrus, har Warholm fortsatt å understreke hva som uansett teller: Trening, trening og trening.

Over 1 million nordmenn så 21-åringens finaleløp onsdag. Etter VM-gullet, blir forventningene aldri det samme igjen. Quincy Douglas tror imidlertid eventyret så vidt har begynt.

– Jeg tror han kommer til å være helt dominerende i denne øvelsen i 7–8 år til. Det er jeg veldig overbevist om, sier Douglas.

Nå som Warholm har nådd verdenseliten i rekordfart, er John Ertzgaard klar på hva han mener nordmannen bør prioritere.

– Jeg tror helt klart at Karsten har kapasitet til å ta verdensrekorden. Men jeg tror ikke det er det viktigste. Han bør heller hente medaljene. Akkurat nå er nok det en lettere jobb.

For øyeblikket har Warholm mer enn nok med å måle seg med sanntidens konkurrenter. Det får han snart en ny mulighet til. Torsdag bekreftet Warholm at han stiller i Diamond League-stevnet i Zürich 24. august.