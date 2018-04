Warholm har kun én bekymring etter perfekt sesongoppkjøring

andreidretter

Karsten Warholm har kun én stor frykt når rundt halvannen måned gjenstår til sesongstart: En skade.

Friidrettsstjernen har bak seg en sesongoppkjøring som har vært noe nær fullstendig knirkefri.

– Jeg vil gå så langt som å si at det har vært en perfekt sesongoppkjøring. Vi skal ikke utsette noe på den. Samtidig har vi trent ekstremt mye, og sånn fysiologien fungerer, handler mye om hvordan man svelger den treningen. Det er det som blir utfordringen, å kunne takle den treningen, utnytte den og få det overskuddet man trenger for å prestere bra. Jeg har bank i bordet også holdt meg skadefri, og det er det aller viktigste, sier sunnmøringen til NTB.

Verdensmesteren på 400 meter hekk legger ikke skjul på at han ser få skyer på himmelen ved inngangen til en ny sesong, men vet at marginene er små og at ting kan snu på et øyeblikk.

– Jeg får bare håpe at jeg unngår å bli skadet. Det er egentlig den eneste bekymringen, sier Warholm.

Balansegang

– Ligger den frykten hele tiden i bakhodet?

– Alltid. Det er som Leif (Olav Alnes, trener) sier, og som jeg synes er et godt utsagn, at «en dårlig trening er mye bedre enn en god skade». Det er ganske beskrivende for det vi driver med, for skader er den største trusselen, sier Warholm.

22-åringen fastslår videre at hensynet til egen kropp og skaderisikoen som følger med er en balansegang som må mestres. Han bruker et språklig bilde for å illustrere problematikken:

– Man kan ikke bli så forsiktig at vi ikke trener så bra som vi skal fordi vi er redde for skade. Men vi må være veldig våkne. Det er et finslepent maskineri, og raske biler blir oftere tauet inn på service enn andre.

Sesongen innleder Karsten Warholm under Diamond League-stevnet i Roma 31. mai. En uke deretter venter et av sesongens klare høydepunkter, Bislett Games.

Setter sin lit til Alnes

Alt tilsier at verdensmesteren kommer meget god forberedt til de stevnene. Gjennom vinteren har han økt treningsmengdene med anslagsvis 10-15 prosent. Det skal legge grunnlaget for at konkurrentene igjen får se nordmannens rygg på oppløpet i sommerens storstevner.

– Du har ingen indikasjoner på at kroppen ikke har absorbert treningen?

– Foreløpig ingen. Nå har vi samtidig god tid, så det er fortsatt tid til å ødelegge dette totalt, og fortsatt mye tid til å redde oss inn, ler Warholm – og legger til:

– Leif er ekstremt dyktig, og det er han som er arkitekten bak dette treningsprogrammet. Jeg setter min tillit til ham, og vi har en åpen og ærlig tone. Da kan vi skreddersy ting.

– Du høres veldig optimistisk ut?

– Jeg ser ingen grunn til ikke å være positiv, og da må man bare være det. Samtidig gir det ingen garantier for et perfekt utfall. Det er mange som har de samme målene som meg, og jeg vet ikke hvor fort de kommer til å løpe, sier Warholm.

Treningsjobben er i det minste gjort.

– Jeg er trygg på at vi har fått gjort det vi skal, og det er det viktigste. Man kan ikke få gjort så mye mer enn det, fastslår friidrettsprofilen.