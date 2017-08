Gull-Warholm var forvirret da han krysset målstreken: – Følte jeg hadde sett et spøkelse

LONDON/OSLO:Karsten Warholm (21) løp inn til VM-gull i 400 meter hekk onsdag. Warholm fikk en sterk åpning, og lå godt an halvveis. Han holdt unna på slutten og vant hårfint foran Yasmani Copello fra Tyrkia.

– Jeg skjønner ingenting, sier Warholm til stadionspeakeren.

Warholm virket ikke helt sikker på om han hadde vunnet da han krysset målstreken. Men i løpet av de neste sekundene gikk bragden opp for ham.

– Jeg har ikke forstått det ennå. Da jeg kom over mål, føltes det som om jeg hadde sett et spøkelse, sier Warholm til NRK.

– Du var ikke helt sikker?

– Jeg var så sliten. Jeg trengte tid. Det er så sykt når det går inn, sier Warholm.

Warholm vant på tiden 48.35. Det er nøyaktig ett tidel dårligere enn 21-åringens personlige rekord - og det klarte han i dårlige forhold.

Yasmani Copello løp på 48,49, mens gullfavoritt Kerron Clement var like bak med 48.52.

– For en idrettsmann, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Et av de største øyeblikkene

Norges siste gull fra friidretts-VM var i 2009, da Andreas Thorkildsen vant i spydkast.

– Dette er et av de største øyeblikkene i norsk friidrettshistorie. 2017 er hans andre sesong på seniornivå og han tar VM-gull. Han er en fantastisk utøver som har en av verdens beste trenere i Leif Olav Alnes, sier friidrettspresident Ketil Tømmernes til Aftenposten rett etter at gullet er et faktum.

Det var svært vanskelige forhold i London, der regn hadde preget hele ettermiddagen.

– Det var en god norsk sommerdag, sier trener Leif Olav Alnes til NRK.

Før VM skrev vi om Warholms reise frem til stjernestatus. Les her:

Thorkildsen siste medaljør

Warholm hadde nest best tid av samtlige i semifinalen. I tillegg hadde kun Yasmani Copello og Kerron Clement løpt raskere enn ham i år.

Dermed var han en naturlig medaljekandidat før finalen.

Warholms er imidlertid fortsatt helt fersk i verdenstoppen. Det var ikke før i fjor at han begynte å satse utelukkende på 400 meter hekk. Tidligere hadde han ambisjoner om å hevde seg i tikamp.

– Han har en av verdens beste trenere i Leif Olav Alnes. Det må til for å lykkes med denne massive fysiske og mentale prestasjonen, sier Ketil Tømmernes.

Sist gang Norge tok en medalje i friidretts-VM var i Daegu, Sør-Korea i 2011. Da ble Andreas Thorkildsen sølvvinner i spydkast.

Norge har igjen flere løpere med finaleambisjoner i VM. Blant annet skal Karoline Bjerkeli Grøval løpe 5.000 meter, Filip Ingebrigtsen løpe 1.500 meter og Isabelle Pedersen løpe 100 meter hekk.