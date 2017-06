Verdens råeste kvinnelige alpinist vil konkurrere mot Kjetil Jansrud

Med sine imponerende 77 seirer i verdenscupsirkuset er Lindsey Vonn tidenes mestvinnende kvinnelige alpinist. Den 32 år gamle amerikanske kvinnen har vunnet «alt».

Vonn er så overlegen at hun kunne tenke seg å måle krefter med de mannlige alpinistene, kommer det frem i et intervju Vonn har gjort med amerikanske CNN .

– Jeg har alltid ønsket å gjøre det. Jeg ønsker bare å få muligheten, og å se hvordan jeg ville ha målt meg. Trening er en ting, å gjøre det i konkurranse noe helt annet, sier Vonn.

I CNN-saken går det frem at både Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud stiller seg «hundre prosent bak» Vonn.

Jansrud har ikke besvart vår henvendelse søndag.

Battle of sexes

Vonn ønsker seg seg en «Battle of Sexes» – en kamp mellom kjønnene – slik man forsøkte seg med i tennis i 1973.

Da vant kvinnen Billie Jean King i tre strake sett mot Bobby Riggs. Oppvisningskampen ble sett av 50 millioner TV-seere bare i USA, og man antar at den hadde 90 millioner seere verden over.

– Jeg tror at noe slikt ville være flott for alpinsporten, sier Vonn.

32-åringen er trygg på at hun kan slå noen av de mannlige alpinistene.

– På trening har jeg slått noen av dem. Ikke alle, men noen av dem, sier Vonn til CNN.

Lindsey Vonn FØDT : 18. oktober 1984, Minnesota ALPINTDISIPLINER : Utfor, Super G, storslalåm, kombinert (pluss slalåm før 2012) MERITTER : OL : 1 gull og en bronse

: 1 gull og en bronse VM : 2 gull, 3 sølv og 2 bronser.

: 2 gull, 3 sølv og 2 bronser. VERDENSCUP : 77 enkeltseirer, 4 sammenlagttitler.

Fikk nei i 2012

Det er ikke første gang amerikaneren tar til orde for et alpintrenn mellom menn og kvinner. I 2012 ble forslaget hennes avvist av Det internasjonale skiforbundet (FIS), men nå prøver hun seg igjen. Vonn har vært sterkt plaget av skader, og innser at karrieren trolig går mot slutten.

Vonn har foreslått at et slikt showrenn kan gå i canadiske Lake Louise når både de kvinnelige og mannlige alpinistene er på plass der i forbindelse med verdenscupen. Dette er favorittløypen til Vonn: 18 av hennes totalt 77 verdenscupseirer har kommet her.

– Det er viktig at vi tar vare på interessen og at vi får alpint på TV i USA, også når det ikke er OL, sier Vonn.

Skårdal: - Blir vanskelig

Norske Atle Skårdal er renndirektør i FIS. Ifølge ham blir det vanskelig å få til. Det kom frem da han ble intervjuet på FIS’ hjemmeside 4. juni:

– Det blir veldig vanskelig å finne en fornuftig måte å gjøre dette på. Et poeng som folk undervurderer, er at de samme rettighetene må gjelde for alle. Dersom kvinnene får lov til å konkurrere mot mennene, da må også mennene få autorisasjon til å konkurrere mot damene. Og jeg er usikker på om vi ønsker å gå i den retningen. Men jeg er sikker på at vi alle vil bruke sommeren til å tenke nøye igjennom dette. Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag, sa Skårdal.

Vonn på sin side ser ikke problemet som Skårdal skisserer.

– Jeg er sikker på at det er mulig å gjøre et unntak. Det må være mulig for meg å gjøre dette uten at jeg tråkker på alle andres rettigheter, sier den amerikanske stjernen.