Utropte feil NM-vinner i herreklassen. Nå har de også funnet feil i kvinneklassen

Det ble en liten golfskandale da det ble oppdaget at arrangøren hadde utropt feil vinner av golf-NM forrige helg. Daniel Øverås trodde han hadde vunnet NM i golf, men så kom kontrabeskjeden.

Underveis i turneringen i Drammen skal det ha oppstått problemer med rangering og simulering av puljespillet, noe som førte til kluss i turneringsoppsettet. Tre av utøverne i herreklassen som skulle spilt b-sluttspill havnet i a-sluttspillet og motsatt.

Siden feilen ble oppdaget, ble det besluttet at resultatene skulle slettes. Det ble på det tidspunktet ikke oppdaget feil i kvinneklassen, men fredag skriver VG at det også er funnet feil der.

Julia Myklebust og Karoline Nordmoen Pedersen skulle spilt om fjerdeplassen og en plass i a-puljen, men Pedersen ble feil rangert foran og fikk den siste finaleplassen.

– Det er det samme som vi har sagt tidligere. Det er trist at det ble en feil. Det er sånn som kan skje. Det er et nytt konsept vi har prøvd ut. Vi har beklaget oss overfor spillere og andre, sier Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Golfforbundet til VG.

Men siden kvinneklassen ble ferdigspilt blir resultatet stående. Men feilen vil ikke få konsekvenser for senere turneringer, siden deltagerne i etterkant får rankingpoengene de skulle hatt.

– Vi skal strekke oss langt for at ingen utøvere skal bli skadelidende, bådemed tanke på rankingpoeng på Norgescup og plasser i NM på Atlungstad. Ingen skal miste kampen om kongepokalen som et resultat av det som skjedde i helgen, lover Hanssen til golferen.no.

Forbundet har besluttet å invitere de 16 utøverne fra herreklassen som skulle vært med i A-sluttspillet tilbake 24. juli.