Treneren tvang Isabelle Pedersen til å gjøre det «forferdelige». Nå vil hun fortsette med det.

Isabelle Pedersen overrasket seg selv da hun ble tvunget til å løpe 200 meter på trening. Nå frister det å gi distansen flere sjanser.

Etter vinterens innendørs-EM reiste Pedersen på et seks uker langt treningsopphold i Alabama. Der trente hun under ledelse av amerikanske Charles Ryan. Sistnevnte ønsket å teste løperne sine underveis i oppholdet og sendte Pedersen ut på både 100 meter hekk og 200 meter under et stevne i Auburn i slutten av april.

Korthekken endte med tiden 12,87, et fattig hundredels sekund bak personlig rekord, mens det på 200-meteren ble karrierebeste med 23,79.

– Jeg hadde ikke løpt 200 meter på ni år, sier Pedersen til NTB – uten å legge skjul på at hun ikke var overbegeistret for trenerens plan om å sende henne ut på den uvante distansen.

– Jeg har knapt nok løpt 200, og den distansen liker jeg ikke engang. Jeg synes den er forferdelig. Men det var gøy etterpå, ler bergenseren.

Vil forsvare åpningsetappen

Med tiden 23,79 har hun kun 11 jenter foran seg på norgesstatistikken gjennom alle tider på 200 meter. Ikke rart den gode opplevelsen har gitt blod på tann.

– I utgangspunktet har jeg lyst til å løpe distansen mer. Når jeg ser at jeg kan løpe meg inn blant de 15 beste i Norge på første forsøk, skjønner jeg at jeg kan være topp ti. Klarer jeg topp fem, hadde det vært veldig gøy, sier Pedersen.

Ezinne Okparaebo har den norske rekorden på 200 meter med 23,30. For å slå seg inn blant de fem beste på listen må Pedersen ned på 23,40.

– 200-meteren skal jeg fortsette å løpe, og forhåpentligvis får jeg løpt noen 100-metere også, sier Pedersen, som har et klart mål også på den distansen.

– Vi (Norge) skal som vanlig stille lag på 4 x 100 meter i europacupen, og jeg skal ikke gi fra meg min førsteetappe der. Jeg skal som alltid innlede den stafetten, smiler 25-åringen.

Europacupen finner denne sesongen sted siste helgen i juni.