Tispe med løpetid skapte trøbbel i Finnmarksløpet

Petter Karlsson var på vei mot en klar triumf i Finnmarksløpet i hundekjøring, men tyvparing i spannet få mil fra mål holdt på å koste svensken seieren.

Før den siste etappen hadde Karlsson en time å gå på. Da virket han å ha full kontroll, men innspurten skulle bli betraktelig mer nervepirrende enn ventet.

– Jeg har en tispe med løpetid. Da jeg kom ned på vannet i medvind, ble alle hannhundene gale. Da måtte jeg flytte om på hundene og plutselig var det en tyvparing, forklarte Karlsson til NRK.

Episoden skjedde med litt over 40 kilometer igjen til målstreken i Alta. To av hundene hans ble stående fast i hverandre på vannet Joatka som følge av paringen.

– Hannhunden som paret klarer normalt ikke pare seg med tispene, men i dag klarte han det. Dette var hans første gang, forklarte Karlsson.

Den uventende vendingen gjorde at Birgitte Næss meldte seg på i seierskampen. Etter en time kom Næss på vannet der Karlsson og hundene sto fast. De siste milene byttet de på å lede Finnmarksløpet, men til slutt klarte Karlsson å ta seieren likevel.

– Hvis en tispe i spannet har løpetid, så er det alltid en risiko for at en av hannhundene prøver seg. Hundekjøreren gjør en del tiltak for å hindre tyvparringen, det gjør nemlig at spannet blir stående i ro og taper relativt mye tid. Hundene sitter nemlig fast i hverandre under og etter tyvparringen og det kan ta en halv time å få de løs fra hverandre, forklarer mediekontakt Morten Broks.

Næss ble norgesmester med sin annenplass.

– Dette var slitsomt. Jeg tenkte at dette vinner Birgitte Næss. En seier er seier, men når det skjedde på denne måten, så ja …, sa Karlsson til NRK.

