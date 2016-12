Tilbake på trenerbenken etter halvannet års pause

Gossingen signerte denne uka kontrakt med det polske damelaget Bielsko-Biala, og reiser ned til byen med samme navn i romjula. Laget spiller i den polske eliteserien, og har vært et av de mestvinnende lagene i polsk damevolleyball. Det har imidlertid gått tråere de siste åra, og de ligger nå på 13.plass av 16 lag i den polske eliteserien. Dermed fikk treneren sparken, og Tore Aleksandersen skal nå ta over ut den inneværende sesongen. Lagets neste seriekamp er 30. desember.

Gir ut bok

Aleksandersen har ikke hatt trenerverv etter at han sluttet i polske Impel Wroclaw etter 2015-sesongen. Det siste året har han på oppdrag fra Norges Volleyballforbund skrevet bok som skal brukes i trenerutdanning. Gossingen fortalte i et intervju i Romsdals Budstikke i januar i år at han følte seg klar for å bli trener igjen, og han skal ha takket nei til andre tilbud tidligere. Tidligere har Aleksandersen blant annet trent det finske og norske damelandslaget, samt lag i USA og Tyskland.