TV-øyeblikket rører USA: Publikum i tårer da de innså hvem som dukket opp

Se hendelsen i videovinduet over.

Super Bowl er høydepunktet. Men for fans av amerikansk fotball, er det også store forventninger knyttet til den årlige NFL-draften.

Der bestemmer ligaens 32 lag hvilke spillere de vil hente fra universitetsnivå.

På NFL-draften natt til fredag kom et øyeblikk som rører hele USA.

Da det var klart for Pittsburgh Steelers’ første draftvalg, fikk tilskuerne hakeslepp over hvem som dukket opp på scenen.

Steelers-spiller Ryan Shazier, som i desember ble lam fra livet og ned, fikk nemlig lov til å annonsere draftvalget til Steelers.

Scenene gjorde inntrykk. Supportere i salen gråt. Det kokte på Twitter. Kommentatorene ble satt ut. «Jeg fikk gåsehud», utbrøt den rutinerte TV-profilen Mike Mayock. «Wow», la han til like etterpå.

Dagen livet ble snudd på hodet

Det er en spesiell historie som ligger bak reaksjonene – en historie om motgang og innsatsvilje.

4. desember 2017 ble Ryan Shaziers liv snudd på hodet. Motstander var Cincinnati Bengals. Shazier gikk inn i en takling med hodet først. Men det var Shazier selv som ble liggende.

Ut fra TV-bildene var det åpenbart at ryggen var skadet. Han klarte ikke bevege beina. Og dagen etter kom den nedslående legebeskjeden: Shazier hadde pådratt seg en alvorlig ryggmargsskade.

Han gikk fra å være blant de beste i sin posisjon (inside linebacker) i USA til å miste følelsen i beina. Over natten.

– Jeg vet hvor skremmende det er når folk sitter hjemme, når familiemedlemmer og de du elsker ser slikt på TV. Det er bare en skremmende og voldelig sport vi spiller, sa Steelers-quarterback Ben Roethlisberger til Pittsburgh Post-Gazette.

– Jeg sikter fortsatt mot Hall of Fame

Det ble slått fast at Shazier aldri kunne spille amerikansk fotball igjen. Det var dessuten tvil om han noensinne ville kunne gå igjen.

Derfor var bildene fra NFL-draften så sterke. Shazier spaserte over scenen, hånd i hånd med forloveden Michelle Rodriguez. Så avslørte han at Steelers valgte Terrell Edmunds fra Virginia Tech-universitetet i draften.

– Han fortsetter å forbløffe oss med sitt urokkelige pågangsmot. Vi er så stolte av ham, og han inspirerer oss alle, sa NFL-sjefen Roger Goodell da han introduserte Shazier fra podiet.

Etter skaden tok det to måneder før Shazier brøt stillheten. På lagkameraten Roosevelt Nix’ podkast fortalte Shazier at han ville tilbake på banen.

– Jeg må komme tilbake. Jeg sikter fortsatt mot Hall of Fame.

NFL-legende dypt preget

Shazier har allerede gjort fremgang. Allerede i februar kom de første rapportene om at han kunne gå.

Men NFL-spill er likevel et usedvanlig hårete mål. Uansett fremkaller Shazier sterke følelser over hele USA.

To ganger Super Bowl-mester Deion Sanders jobber i dag for NFLs offisielle kanal. Men etter å ha sett Shazier dukke opp på scenen, slet han med å gjennomføre et intervju med den nye Steelers-spilleren Terrell Edmunds.

– Jeg beklager. Jeg prøver å være profesjonell. Det der gjorde inntrykk på meg. Gud, jeg ber for den mannen. Hvor spesielt var det for deg, spurte Sanders.

– Det var utrolig. Å se en fantastisk spiller som ham annonsere navnet mitt, var en velsignelse, svarte Edmunds.

Kritisk skribent

Shaziers opptreden gikk sin seiersgang i sosiale medier.

– Gud er så god. Ryan Shazier, jeg elsker deg bror, skrev New York Giants-spiller Odell Beckham Jr – én av NFLs største stjerner – på sin Twitter-konto.

Ikke alle opplevde gjensynet med Shazier som inspirerende. Sports Illustrated-skribent Dan Gartland ble minnet på hvor brutalt amerikansk fotball er.

– Det er inspirerende at han har jobbet så hardt bare for å kunne gå noen få skritt, men det er også nedslående at han tilsynelatende aldri blir den spilleren han én gang var. Amerikansk fotball gjorde det mot ham. Det går ikke an å nekte for det, skriver Gartland i en artikkel.

NFL gjør riktignok jevnlige endringer for å ivareta spillernes sikkerhet. Tidligere i år innførte NFL en regel om at det ikke er lov å takle med hodet først.