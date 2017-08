Suksesstrener Leif Olav Alnes (60) ligger våken om nettene og tenker friidrett

LONDON: VM-gull Karsten Warholm 2017.

EM-gull Geir Moen 1994.

John Carew hadde tidenes fremgang på Olympiatoppen i 1999.

Leif Olav Alnes lever og ånder for å få raske utøvere til å løpe enda raskere.

Du har kanskje sett ham på TV eller i avisene de siste dagene: Med brillene på snei, humrende i bakgrunnen.

60-åringen fra Torvikbukt, en liten bygd en drøy halvtimes kjøretur fra Molde, har fått Karsten Warholm til å ta steget fra være utrolig talentfull til å bli verdens beste på 400 meter hekk.

Det har han klart på halvannet år og fryktelig mange treningstimer.

– Jeg tror en skal være utrolig forsiktig med å slå seg på brystet. Men jeg føler at jeg har bidratt, sier Alnes til Aftenposten når vi møter ham i London noen dager etter Warholm-bragden.

Les om hva som skjedde da Leif Olav Alnes møtte Johan Carew lengre ned i saken.

Leif Olav Alnes Født: 29. januar 1957 Yrke: Friidrettstrener Aktiv karrière: Vant junior-NM 100 meter 1977. Hadde personlig rekord på 10,8. Trenerkarrière: Har trent Geir Moen (EM-gull 200 meter 1994), John Ertzgaard, Ezinne Okparaebo. Er nå trener for blant andre Karsten Warholm (VM-gull 400 meter hekk onsdag) og Amalie Iuel.

Skremte konkurrentene

Han er ikke veldig glad i å snakke om seg selv. Men når vi spør i miljøet, går de samme ordene igjen:

«Kreative treninger». «En systematiker». «Enorm pedagog». «Motivator i verdensklasse».

Et eksempel på det siste: Rett før Warholm skulle inn i «call-room» før finalen på 400 meter hekk, stoppet han og Alnes opp utenfor inngangspartiet. De sto ansikt til ansikt og brølte så høyt de kunne til hverandre:

– Uuuuuuuæææ!

Det var et primærhyl. Ikke noe annet. Men vaktene skvatt. De andre trenerne skvatt. De syv finalekonkurrentene skvatt.

Så steg Warholm inn i «call-room» som sistemann. Rakrygget, bredskuldret og med hodet hevet. Han hadde overtaket.

Han var allerede verdensmester.

Var habil sprinter

Alnes var selv en habil sprinter. Han har gull i junior-NM og løp 100 meter på 10,8 i 1977. Men en bilulykke ødela karrièren. Han forsøkte å komme tilbake, men smertene ble for store.

Alnes ble i stedet trener og studerte ved Norges idrettshøgskole.

– Jeg tok hovedfag i biomekanikk. Det var selvfølgelig en studie av makshastighetsfasen i et sprintløp. Jeg hadde en fornuftig hypotese: At vi må slutte å la oss overraske over at de som løper fortest, vinner kappløping. Jeg måtte studere hvor de sprang fort og hvordan påvirke det.

Han begynte på doktorgraden i sprint.

– Men så sprang Geir Moen ganske fort. Så ble det en "konflikt" der, da gikk all tiden til å være trener. Jeg var ikke komfortabel med å få lønn for noe og gjøre noe annet. Jeg ble ikke ferdig. Men jeg har gjort alt arbeidet og alle analysene. Funnene var interessante, det er de jeg har basert trenerkarrièren på.

– Hvilke funn snakker vi om?

– Hehe. Da må vi nok ha bedre tid!

Han trente Geir Moen, John Ertzgaard og Ezinne Okparaebo til medaljer. Onsdag kveld løp Karsten Warholm inn til VM-gull på 400 meter hekk. Mye av det mannen tar i, blir til medaljer.

– Hva er treningsfilosofien din?

– Jeg tenker at treningen må tilpasses utøveren. Det er veldig fort at man sier "det er bra trening". Men det er veldig sjelden det er noe som heter "dårlig trening". Nå man sier "bra trening", må man spørre for hvem og når. Det man bør være opptatt av, er om treningen er bra.

Har lange treningsøkter

Alnes og Warholm har lagt ned enorme treningsmengder. Noen av øktene har hatt varighet på syv timer. Men da er det mange og lange pauser mellom repetisjonene.

– Vi trener ganske mye. Det er lurt. Mange snakker om å trene smart. Jeg er redd for at mange mener lite når de sier smart. Jeg tror ikke det er smart å trene lite. Kanskje vi skal være mer opptatt av hva treningen fører til enn hva vi har trent og hvor mye vi har trent.

– Du er kjent for kreative treningsøvelser?

– På 400 meter hekk prøver jeg å tenke enkelt. Det første er at du må ha kapasitet til å springe en runde uten hekker fort. Hvis du ikke er i stand til det, springer du ikke fortere om det settes ut hekker. Det er første punktet. Det andre punktet er at du må tape så lite tid som overhodet mulig fordi man har satt ut hekker. Sånn at differansen ved å sprinte med og uten hekker blir minst mulig. Det er målt på teknikk. Den tredje faktoren er "don’t fuck it up". Når det snakkes utenlandsk heter det "you have to be fit, you have to be fresh, you don't fuck it up". Det er tre enkle greier for å få det til når det gjelder.

– Det er gullresepten?

– Hehe. Kanskje konklusjonen. At du sjekker at du er godt trent, er uthvilt og klarer å gjøre det under trykk.

Besøkte Warholm to ganger

Det var Karsten Warholm og personene rundt VM-helten, som for halvannet år siden kom til Leif Olav Alnes. Da var 21-åringen allerede godt grunntrent. Alnes så at ungdomstrener Arve Hatløy og Dimna IL hadde gjort en meget solid jobb. Alnes gikk gjennom treningshistorikken, og så at den var bra.

Etter to besøk i Ulsteinvik skjønte gulltreneren at Warholm og familien hadde samme verdigrunnlag som ham selv. De var jordnære folk. Alnes kjente tidlig at han hadde lyst til å gjennomføre dette prosjektet.

– I klassisk treningsplanlegging setter du gjerne et mål om hvor en ønsker å komme. Da er første spørsmål: OK, hva kreves for å nå det målet? Det er en arbeidskravsanalyse. Da må du være så rask, så utholdende. Da er det litt mindre sprik i hva du kan tillate jo høyere prestasjonen blir. På et lavere nivå kan du kompensere vesentlig mer ved å være veldig god på én kvalitet og dårlig på en annen. På toppnivå er toleransen for at du er dårlig smalere. Du kan ha færre svakheter. Og så må du sammenholde kravsanalysen med din kapasitetsanalyse. Hvor er du nå? Da har jeg større tro på å trene på styrkene enn svakhetene. Det er styrkene som avgjør toppnivået, mens svakhetene gjør at du ikke når toppnivået. Jeg har liten tro på at du skal være kjempedårlig på én kvalitet, og så skal du trene for å bli god på den. Det skjer nok mest på film. Vi skal være klar over at dette er en gensport. Hvis du ikke har de forutsetningene, tror jeg du skal velge en annen idrett enn friidrett.

– Du ser veldig tidlig om det kan bli en veldig god friidrettsutøver?

– Du bør i hvert fall se tendenser. Når det gjelder Karsten, er det over slipsfestet undervurdert. Han er ekstrem. Karsten har egenskaper som kan brukes etter karrièren. Det som ligger under slipsfestet er mest verdifullt i karrièren din. Han har mye av det, men er heldig som har så mye over slipsfestet.

– Stemmer det at du sitter oppe om nettene og tenker friidrett?

– Det er vanskelig å benekte at det er noe i det.

– Vi har tidligere skrevet at John Carew trente med deg i 1999 og forbedret seg kraftig.

– Carew var kompis med noen av guttene i min treningsgruppe og kom innom. Det var ikke en formell greie. Jeg tror ikke Vålerenga visste at han gjorde det. Og jeg var redd for at han skulle bli skadet. Jeg tror han hadde fire tiendedeler fremgang på Olympiatopp-testen på 40 meter. Jeg tror han har hatt den råeste fremgangen som har vært der noensinne. Det klarte han i løpet av tre-fire måneder. Han hadde en utrolig fysikk. Aldersmessig var han også på et stadium der det var lettere å få fremgang.

– Warholm har vunnet VM-gull. Toppen er nådd. Hvordan blir veien videre nå?

– Forhåpentligvis er ikke toppen nådd. Det er ikke lenge siden han var best i verden på en veldig viktig dag. Jeg tror at vi skal fortsette på det løpet vi har begynt. Utfordringen blir å holde øynene på ballen. Nå blir det mange distraksjoner. Det blir mange fristelser. Derfor blir det viktig å være jordnær og fortsatt sørge for at du er utviklingsfokusert, at du gjør den jobben som er nødvendig. Amerikanerne har mange flotte utsagn. Ett passer veldig godt: Only in the dictionary does success come before work. Du må gjøre jobben før du har suksess, sier Leif Olav Alnes.