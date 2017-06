Stortingspresidenten inviterte til fest - Idrettsforbundet tok regningen

ULLEVAAL: Blant bilagene som Norges idrettsforbund (NIF) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.

Regningen på 168.393 kroner betalte Norges idrettsforbund.

Misnøye innad

Etter det Aftenposten erfarer var det stor misnøye blant flere i Norges idrettsforbund da de fikk regningen for de to middagene.

På spørsmål om det var misnøye innad i NIF over å få regningen for de to middagene, sier kommunikasjonssjef i NIF Niels Røine følgende:

– Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.

Middagen ble ifølge NIF arrangert av Norges Olympiske Komité (en del av NIF). Men invitasjonen til de to middagene ble sendt ut av Thommessen.

Regning på 168.000 kroner

Middagen skal ha blitt arrangert etter at Stortingspresidenten i samtale med daværende generalsekretær Inge Andersen diskuterte å ha en mottagelse for gjestene under ungdoms-OL.

– Så stilte Stortingspresidenten sin private bolig til disposisjon. Han inviterte, men arrangementet var det NIF som hadde ansvar for, ifølge dem som avtalte dette den gangen, sier Røine til Aftenposten.

– Blant de involverte den gangen var aldri snakk om noe annet enn at NIF skulle ta regningen, sier han.

– De to middagene kostet tilsammen nesten 170.000 kroner, hva tenker dere om prisen?

– Det var en vurdering som ble tatt der og da av generalsekretæren og den administrative ledelsen av idrettsforbundet, sier Røine.

Totalt sprakk budsjettet for representasjon under ungdoms-OL på Lillehammer med 1,2 millioner kroner. Årsaken mener NIF er at gjesteprogrammet ble større enn de forventet.

– Ungdoms-OL ble mye større og populært å besøke enn man hadde forventet. Alt ble større. Det endte blant annet opp med at man måtte hyre inn et selskap for å ta seg av de to middagene, forklarer Røine.

Du kan lese svaret til stortingspresident Olemic Thommessen lengre ned i saken.

Tar oppgjør med egen drikkekultur

Samtidig som utøvere i alderen 15 til 18 år konkurrerte på Lillehammer brukte Norges idrettsforbund rundt 3,7 millioner kroner på middager, hotellopphold og alkohol til inviterte gjester.

Nesten 150.000 kroner ble brukt på alkohol, tall som TV2 har funnet viser at det ble brukt nesten 200.000 kroner . Nå legger NIF seg flat.

– Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.

De siste åtte månedene har idrettsstyret og administrasjonen i NIF strammet inn reglene rundt alkohol.

– Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk. Vi har ikke en absolutt nei-regel, men vi er nødt til å etterleve vårt verdigrunnlag på en bedre måte enn vi gjorde på Lillehammer, sier Røine.

Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.

Ble spurt av NIF

Stortingspresidenten sier til Aftenposten via sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen at han inviterte til de to middagene etter forespørsel fra Norges idrettsforbund ved Olemic Thommessen.

– Arrangementene ble i sin helhet bekostet av Norges idrettsforbund. Dette var tydelig avtalt på forhånd, sier Nordbotten Kristoffersen.

– Hvorfor sendte Stortingspresidenten ut invitasjon hvis middagen var i regi av NIF?

– Det ble utarbeidet et enkelt invitasjonskort der stortingspresidenten inviterte. Disse ble i hovedsak formidlet gjennom Norges idrettsforbund, sier Nordbotten Kristoffersen.

Under middagene ble de inviterte underholdt, blant annet av Olemic Thommessens sønn.

– Det var Norges idrettsforbund som sto for underholdningen, som også betalte honorar til artistene, sier han.