Slik hylles verdensmesteren: «Han går inn blant de største i norsk friidrett»

LONDON: Karsten Warholm løp inn til et suveren VM-gull på 400 meter hekk onsdag kveld.

Sportssjef i friidrettssforbundet, Håvard Tjørhom, så på løpet sammen med Warholms trener Leif Olav Alnes.

– Hvordan var det å se på?

– Helt fantastisk, jeg fikk gleden av å stå sammen med Leif Olav. Dette er viktig, utrolig viktig og en bekreftelse på at det jobbes bra, sier Tjørhom til Aftenbladet.

– Grunnlaget for dette er blitt lagt over mange år. Det er mye spennende på gang, sier Tjørhom.

– Ekstremt talent

Kjetil Hildeskor er generalsekretær i Norges friidrettsforbund. Han berømmer friidrettsmiljøet i Ulsteinvik, hvor Karsten Warholm er fra.

– Det er bare helt fantastisk. Her er det en ungdom som har vokst opp i Ulsteinvik, der de lenge hadde en gymsal som de trente i. Det er et utrolig miljø der oppe som utviklet ham opp gjennom ungdomsårene, med treneren Arve Hatløy i spissen. Så reiste han til Oslo der Leif Olav Alnes overtok opplegget. Han har gjort en kjempejobb med å utvikle Karsten videre, sier Hildeskor til BT.

– Det helhetlige talentet hans er ekstremt. Både det fysiske og det mentale. Så har han en veldig fornuftig familie rundt seg som hjelper ham, sier han og fortsetter:

– Vi visste at han kunne kjempe om medalje, men det er først i finalen at alle spiller ut sine første kort. Jeg likte veldig godt at det var skikkelig regnvær, for det er Karsten vant til. Men så er det veldig mye som skal klaffe. Det var et eventyr. Og for friidretten i Norge er det utrolig. Det skaper en vanvittig entusiasme i alle ledd. Han er en utrolig flott ambassadør for friidretten. Vi merker at andre land syntes dette var skøy, for Norge er et lite land.

– Helt vilt

Flere av Norges største idrettsprofiler, blant dem Ingrid Kristiansen og Steinar Hoen, hyller sunnmøringen.

Her er noen av reaksjonene etter seieren:

Arve Hatløy, tidligere trener:

– Dette løpet var helt vilt. Jeg er tom for ord. Det finnes bare én Karsten Warholm. Han slutter aldri å overraske.

Ingrid Kristiansen, tidligere verdensmester på 10.000 meter:

– Fantastisk og utrolig moro. Det er flott at han greier det det med det forventningspresset, og det er flott for norsk friidrett.

Jack Waitz, friidrettstrener:

– Helt rått. Det er nesten ikke til å tro. Det er et fantastisk løp under vanskelige forhold. Han tok teten og holdt det strålende inn.

Steinar Hoen, Bislett-general og EM-vinner i høyde:

– Han går inn blant de største i norsk friidrett. Det var et magisk løp. Han fikk kanskje et vær som lignet på «hjemmeføre» fra Ulsteinvik? Uansett en bragd.

FLERE REAKSJONER: