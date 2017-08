Jakob Ingebrigtsen løper tre ganger på én dag. Se hardkjøret her.

SANDNES (Aftenbladet):

Jakob Ingebrigtsen nøyer seg ikke med suverent gull på 5000 meter, tvert imot. Lørdag sikter han seg inn på et monsterprogram:

Klokken 13.33 løper han forsøk 1500 meter, klokken 15.45 løper han finale 800 meter. 16-åringen avslutter dagen med finale 3000 meter hinder klokken 16.25.

Du skal ikke gå glipp av én eneste øvelse under helgens NM i Sandnes.

– Det er mange armer og bein i sving her nå, men vi har kontroll. NM er et stort arrangement som vi har forberedt oss på i halvannet år, vi regner med å ha 600–700 frivillige i aksjon under helgen. I forkant er det lagt ned 15.000 dugnadstimer, forklarer Sandnes ILs Kenny Rettore til Aftenbladet.

Warholm løper søndag

Søndag klokken 13.40 får Sandnes-publikumet se VM-helten Karsten Warholm i aksjon. Da løper gullvinneren finalen på 400 meter hekk.

Aftenbladet kommer til å vise samtlige øvelser og hele mesterskapet direkte med speaker. Slik er sendeskjemaet:

Lørdag: 12.15–18.00

12.15–18.00 Søndag: 10.30–15.30

– Vi håper å slå publikumsrekorden fra 2010. Da hadde var 10.000 innom stadionet vårt, sier Rettore.

Her er oversikten over alle finalene og utvalgte forsøk:

Lørdag

14.00: Slegge, menn.

14.30: Stav, menn.

15.45: 800 m, menn (Mulig 2 x Ingebrigtsen).

15.45: Tresteg, menn.

16.00: 3000 m hinder, kvinner.

16.25: 3000 m hinder, menn (Jakob Ingebrigtsen).

16.30: Spyd, kvinner.

16.45: Lengde, kvinner.

16.50: 1500 m, kvinner.

17.05: 400 m kvinner.

17.15: 400 m menn.

Søndag:

11.15: 10.000 m, menn.

12.00: 110 m hekk, menn.

12.05: Spyd, menn.

12.10: 100 m hekk, kvinner.

12.30: 200 m, menn.

12.40: 200 m, kvinner.

12.50: Tresteg, kvinner.

12.50: 10.000 m, kvinner.

13.15: Høyde, menn.

13.30: Diskos, kvinner.

13.40: 400 m hekk, menn. (Karsten Warholm)

13.50: Kule, menn.

13.55: 800 m, kvinner.

14.05: 1500 m, menn.

14.30: 1000 m stafett, kvinner.

14.45: 1000 m stafett, menn.

15.15: Utdeling av kongepokal.