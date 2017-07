Rystende tall før VM i London: En av syv var dopet under OL samme sted

Kommende helg er det klart for friidretts-VM i London med 13 norske utøvere.

For fem år siden, i 2012, ble det arrangert OL samme sted. På forhånd ble det annonsert at dette ville bli det reneste OL noensinne, men ifølge avisen The Mail on Sunday kan det ha vært et av de skitneste.

Avisen har gransket alle friidrettsresultatene fra OL i 2012 og kommet frem til følgende:

Av totalt 656 utøvere hadde 87 finalister (13 prosent) dopet seg, eller blitt tatt for doping i ettertid. Det utgjør nærmere en av syv.

Ytterligere 138 finalister (21 prosent) har hatt en forbindelse til doping, enten gjennom en trener, agent eller lege. I denne gruppen kommer også mistenkte utøvere som har unngått straff.

The Mail on Sunday konkluderer med at mer enn en tredjedel av friidrettsutøverne i 2012–34 prosent–enten var dopede eller hadde en eller annen tilknytning til doping.

– En skikkelig vekker

Verste nasjon var ikke overraskende Russland, hvor systematisk juks er blitt avslørt. 29 av 53 russiske finalister er dopingtatt. Også Tyrkia, Jamaica og Hviterussland kommer særdeles dårlig ut.

Den største skandaleøvelsen var kvinnenes 1500 meter, hvor fem av de ni beste ble dopingtatt før eller etter løpet.

– Disse tallene bør være en skikkelig vekker, sier Dick Pound, tidligere sjef for Verdens antidopingbyrå (WADA). Pound har vært en viktig bidragsyter med å avdekke de massive dopingproblemene innenfor friidrett.

Før OL i London gikk Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) ut og sa at dette ville bli et av de reneste mesterskapene noensinne. Tallene til The Mail on Dunday viser noe helt annet. Dick Pound er ikke overrasket.

– Antall dopede utøvere er tosifret i prosent, men vi klarer bare å ta to prosent. Forskningen er robust, systemet er godt, så hvorfor fungerer det ikke? Vår konklusjon var at enkelte mennesker ikke ønsker at systemet skal fungere, sier Pound.

19 russere til VM

IOC har ikke svart på henvendelser fra The Mail on Sunday. Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) viser til at de har fått nytt lederskap siden 2012. Russland er kastet ut, og IAAF har også lansert den såkalte Athletics Integrity Unit (AIU) som skal etterforske dopingrelaterte spørsmål.

IAAF svarer slik på tallene fra avisen:

– 80 prosent av de diskvalifiserte utøverne fra London 2012 er fra fire land, med Russland som den største synderen. De russiske utøverne ble sviktet av sitt nasjonale system, skriver IAAF.

Til tross for at Russland er utestengt fra internasjonale friidrettskonkurranser har 19 russiske utøvere fått klarsignal til VM i London. Derimot vil ikke den russiske nasjonalsangen bli spilt hvis Russland skulle ta VM-gull.

Ettersom russerne konkurrerer under nøytralt flagg får de heller ikke bruke de russiske landslagsdraktene.

Russisk friidrett har vært utestengt fra internasjonale konkurranser siden november 2015. Under OL i Rio de Janeiro i fjor sommer var lengdehopperen Darja Klisjina den eneste friidrettsutøveren i den russiske OL-troppen.