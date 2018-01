OL-lege dømt til mellom 40 og 175 års fengsel for overgrep

andreidretter

– Jeg signerte akkurat dødsdommen din, sa dommer Rosemarie Aquilina til Nassar i rettssalen i Lansing i Michigan.

Hun sa at hans beslutning om å begå overgrepene var «presis, kalkulert, manipulerende, utspekulert og foraktelig».

– Det er en ære og et privilegium å dømme deg. Du fortjener aldri å sette foten utenfor et fengsel igjen. Du har ikke gjort noe for å kontrollere dine drifter, og overalt hvor du gikk ødela du de mest sårbare.

Nassar hadde gjennom mange år det medisinske ansvaret for mange av USAs mest lovende turnere, både på et nasjonale treningssentre og på hans faste arbeidsplass ved Michigan State-universitetet.

Blant ofrene for hans overgrep er OL-vinnerne Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas og McKayla Maroney.

Konfrontert av ofrene

De siste sju dagene har flere enn 150 av Nassars ofre fått snakke i retten i forkant av straffeutmålingen.

Det gjelder både dem han er dømt for å ha forgrepet seg på og andre som hevder å ha vært utsatt for hans overgrep.

Blant dem som har stått fram og konfrontert Nassar er OL-utøverne Aly Raisman, Jordyn Wieber og McKayla Maroney.

– Du er så syk. Jeg kan ikke engang fatte hvor sint jeg blir når jeg tenker på deg, sa Raisman da hun var i retten forrige uke.

Flere av utøverne sa at de i hele sin karriere hadde lært ikke å stille spørsmål ved trenernes og støtteapparatets autoritet, og at de dermed ble lette ofre for Nassars uønskede tilnærmelser da de lå på behandlingsbordet.

– Tidenes verste

Ifølge aktoratet var Nassar «kanskje den serieovergriper i historien som har forgrepet seg på flest barn».

Før straffeutmålingen kom Nassar med en kort uttalelse i retten. Han sa at ofrenes uttalelser har «rystet meg til mitt innerste» og at «ord ikke kan uttrykke» hvor lei han er for det han har gjort.

Nassar er tidligere dømt til 60 års fengsel for besittelse av store mengder barnepornografi. Neste uke skal han få straffen i en annen overgrepssak i Eaton County.

Saken har fått konsekvenser også for andre. Tre styremedlemmer i USAs turnforbund trakk seg mandag, mens eieren av Twistars-treningssenteret er suspendert.

Forbundet har også kuttet samarbeidet med Karolyi-senteret i Texas der Nassar skal ha hatt fri tilgang til unge turnere.