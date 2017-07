O. J. Simpson slipper ut av fengsel. Her er årsakene bak beslutningen.

«Takk!», «Takk!». O.J. Simpson gjentok ordene igjen og igjen torsdag, etter at han fikk innvilget prøveløslatelse fra et fengsel i Nevada.

Iført en lyseblå fengselsuniform smilte 70-åringen fra øre til øre.

Nyheten slås stort opp i alle amerikanske medier, som har fulgt torsdagens høring med argusøyne. Simpson har sittet inne i ni år etter en dom for kidnapping og ran.

Beslutningen om prøveløslatelse var enstemmig. Fire av fire i benådningskommisjonen stemte for at Simpson skulle få slippe ut av fengsel. Ifølge CNN refererte kommisjonen til to hovedårsaker bak Simpsons prøveløslatelse:

Hans rolle i fengselssamfunnet.

Hans «stabile planer» for livet utenfor murene.

– Vil han bli mottatt med åpne armer?

Dermed slippes den tidligere idretts- og Hollywood-stjernen fri. Ifølge New York Daily News er 1. oktober det tidligste tidspunktet for når Simpson kan prøveløslates.

Når Simpson løslates, vil han kunne motta en heftig pensjon fra NFL, ligaen for amerikansk fotball. Han skal ha krav på 25.000 dollar i måneden, noe som tilsvarerer rundt 200.000 norske kroner.

Så hvordan vil sagnomsuste Simpson bli mottatt på utsiden av murene? Det er spørsmålet mange nå stiller seg - deriblant Scott Ostler. Han er skribent for San Francisco Chronicle, lokalavisen i Simpsons hjemby.

– Vil han bli mottatt med åpne armer? Lukkede dører?, skrev Ostler i en artikkel.

– Han vil bli vurdert på nytt én million ganger av folk flest, sladder-TV og på sosiale medier, fortsatte han.

Les mer om soningsforholdene til Simpson her:

– Har holdt mitt ord

Simpson er mest kjent for å ha blitt frikjent for dobbeltdrap i 1995. Det er en konfrontasjon i 2007 som er årsaken til at han har sittet inne de siste ni årene.

Simpson var en del av en gruppe på seks som stormet inn på et hotellrom for å ta tilbake verdifulle sportsobjekter som de mente tilhørte kjendisen. Konfrontasjonen endte med at Simpson ble dømt til 33 års fengsel for ran og kidnapping.

Det er altså Simpsons oppførsel i fengselet som skal ha vært avgjørende for at han allerede nå har fått innvilget prøveløslatelse.

– Har holdt seg unna trøbbel

Simpson skal ha jobbet i treningsstudio og med å vaske gulv i løpet av sin tid i fengselet. Under høringen i 2013 skrøt Simpson av oppførselen sin.

– Jeg lovet dem at jeg ville bli den beste innsatte de noen gang har hatt her. Jeg har stort sett holdt mitt ord, sa han.

Brooke Keast, talskvinne for fengslene i Nevada, fortalte om Simpsons oppførsel til CNN før høringen.

– Simpson har holdt seg unna trøbbel der. Vi har ikke hørt mye fra ham, sa Keast til TV-kanalen.