Ny pris til Warholm: Den mest overlegne vinneren siden Bjørndalens fantomår

andreidretter

9. august løp Karsten Warholm inn til et historisk gull på 400 meter hekk under VM i London. 21-åringen ble den første norske mannlige utøveren som vant VM-gull på en løpsøvelse.

Prestasjonen førte også til en suveren seier for det norske supertalentet i kåringen av årets idrettsnavn. Warholm får dermed Sportsjournalistenes statuett, som er delt ut hvert år siden 1948

– Han er den mest overlegne vinneren av avstemningen siden Ole Einar Bjørndalen vant fire OL-gull i skiskyting i 2002, sier forbundets leder, Reidar Sollie.

«Det var ingen over, ingen ved siden. Karsten Warholms VM-gull på 400 meter hekk i London i august, satte alle andre prestasjoner i skyggen», står det på hjemmesiden til Norske Sportsjournalisters forbund.

Dette er første gang siden Vebjørn Rodal i 1996 at statuetten går til en løper i friidrett. Maratonløperen Sondre Nordstad Moen kom på annenplass, mens Mats Zuccarello, som er en av profilene for New York Rangers i NHL, var sistemann på «pallen».

Grete Waitz er for øvrig mestvinnende prisvinner. Hun har vunnet Sportsjournalistenes Statuett fire ganger.

Slik endte avstemningen for 2017:

1. Karsten Warholm, friidrett, 110 poeng.

2. Sondre Nordstad Moen, friidrett, 18 poeng

3. Mats Zuccarello, ishockey, 15 poeng

4. Håndballandslaget for menn, 12 poeng.

5. Maiken Caspersen Falla, langrenn, 10 poeng.

6. Marit Bjørgen, langrenn, 9 poeng.

7. Christian Berge, trener håndball, 3 poeng.

Alexander Kristoff, Filip Ingebrigtsen, Håvard Holmefjord Lorentzen, Emil Meek, Olav Lundanes, Aksel Lund Svindal og Johannes Høsflot Klæbo fikk en stemme hver.

Her er vinnerne siden 2010:

2016: Ada Hegerberg, fotball (kåret til Europas beste spiller, vinner av mesterligaen)

2015: Petter Northug, langrenn (tre VM-gull i VM i Falun)

2014: Ole Einar Bjørndalen, skiskyting (to OL-gull, tidenes vinterolympier)

2013: Magnus Carlsen, sjakk (verdensmester)

2012: Tora Berger, skiskyting (tre VM-gull)

2011: Alexander Dale Oen, svømming (VM-gull, EM-gull 100m svømming)

2010: Thor Hushovd, sykling (VM-gull landevei)