Norsk galoppstjerne vant i Dubai - kjørte inn 28 millioner

William Buick fra Eiksmarka vant lørdag galoppløpet Dubai Sheema Classic med 28 millioner kroner til vinneren.

Lørdagens verdenscupstevne i Dubai er det mest pengestinne i galoppsporten, og Buick hadde store ambisjoner før start. Eiksmarka-gutten måtte samtidig vente lenge før han omsider lyktes.

Buicks på forhånd beste sjanse, hesten Blue Point, ble strøket kort tid før start av veterinærene i sprintløpet Al Quoz. Årsaken var at hesten blødde neseblod. Med til historien hører det også at hesten Buick valgte bort å ri til fordel for Blue Point, Jungle Cat, vant løpet.

I dagens aller siste løp, Dubai Sheema Classic, slo han så tilbake og vant med outsideren Hawkbill. Buick styrte hesten til tet og ledet hele veien. Seieren var nordmannens tredje i nettopp Sheema Classic.

Buick får selv 10 prosent av førstepremien på 28 millioner norske kroner.

– Rir jeg én vinner på fem løp, er det en god kveld, sa Buick til Aftenposten før helgen.

Hovedløpet i Dubai, verdenscupen med 48 millioner til vinneren, ble vunnet overlegent av hesten Thunder Snow. På ryggen satt jockeyen Christophe Soumillon. Buick deltok ikke i det løpet.

West Coast ble slått til 2.-plass med hele fem lengder. Thunder Snows trener Saeed Bin Suroor tok sin åttende seier i verdenscupen.

Verdenscupen ga Godolphin-stallen den fjerde seieren for dagen. I tillegg til Buicks seier på Hawkbill vant stallen også ved Benbati i Dubai Turf og Jungle Cat i Al Quoz Sprint.

