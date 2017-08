Norsk VM-håp fikk tårer i øynene da hun fikk beskjeden: – Er du helt sikker?

LONDON/OSLO:Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) er klar for VM-finalen på 5.000 meter, etter at hun tok seg videre fra kvalifiseringen torsdag kveld.

Grøvdal lå i en kjempefin posisjon på vei inn på oppløpet, men 27-åringen ble passert av tre løpere, og endte som nummer seks i heatet.

Dermed måtte hun vente i spenning på å få se tiden sin. Til slutt viste det seg at hun hadde løpt på 15.00.44 - noe som var godt nok for finale.

– Er du helt sikker? sier Grøvdal når hun får beskjeden fra NRK.

Tårer i øynene

Grøvdal stolte imidlertid ikke helt på beskjeden som ble gitt. Da hun litt senere fikk se navnet sitt på skjermen, fikk hun tårer i øynene.

– Jeg blir nesten så glad at jeg begynner å gråte. Det betyr ganske mye for meg å gå videre, sa en rørt Grøvdal.

Det var en lettet romsdaling som snakket med Aftenposten og andre norske medier i intervjusonen, et lite kvarter etter målgang.

– Jeg visste ikke hvordan det første heatet hadde gått. Det eneste jeg visste var at det hadde gått fort i tet. Noen sa at sistetiden var på 15 blank. Jeg hadde egentlig tredjeplassen på oppløpet der. Men så kom det ganske mange der. Det var bra at jeg gikk videre.

– Vurderte å du å følge Molly Huddle, som stakk?

– Nei. Det gjorde jeg ikke. Jeg visste at hun løp i joggesko og hadde et leggproblem. Hennes eneste mulighet var å gå. Enten klarte hun det, eller vi ville ta henne igjen. For hun har bare den farten.

– Har du kontroll på skotøyet til alle i feltet?

– Ja. Hehe. Nei, jeg visste at akkurat hun løp i joggesko. Når hun har en tape langt opp på leggen, skjønner du tegninga.

Letteste 5000-meteren hun har løpt

Grøvdals tid på 15 blank var hennes bestenotering for året. Det er kun tre sekunder unna personlig rekord.

– Det er ganske utrolig. Det var den letteste 5000-meteren jeg har løpt, helt til de siste 150 meterne. Det føltes ikke som jeg løp i den farta.

Nå begynner forberedelsene frem mot VM-finalen, som er berammet til søndag, mesterskapets siste dag, klokken 20.35, norsk tid. I torsdagens forsøk var det 12 løpere som løp raskere enn Grøvdal.

– Jeg vet at formen er bra. Det var godt å få dette løpet. Det er viktig å få løp. I dag var en grusom dag på grunn av ventingen. Jeg har vært klar med sekken hele dagen.

Tidligere i mesterskapet prøvde Grøvdal seg på 1.500 meter. Der røk hun ut av forsøket etter en omstridt protest.

