Norsk medaljehåp ble diskvalifisert: – Ekstremt kjipt

Bergenseren lå i god posisjon på 50 kilometer kappgang i friidretts-VM, men ble diskvalifisert og tatt ut av løpet etter 35 kilometer.

27-åringen fikk til slutt tre røde advarsler og måtte følgelig forlate banen som følge av mangel på bakkekontakt.

Haukenes lå like bak en gruppe som kjempet om medalje, men holdt god fart og nærmet seg gruppen like før han ble diskvalifisert.

– Det var mangel på bakkekontakt. Jeg kjente meg veldig sterk i dag og vi har gjort alt riktig når det gjelder trening og formtopp. Jeg fikk plutselig to røde kort tidlig, men jeg har vært i den situasjonen før og prøvde å jobbe med det og jobbe med å holde meg nede på bakken, sa Haukenes til NRK like etter diskvalifikasjonen og påpekte at det ikke var noe å si på dommernes avgjørelse.

– Men det er klart disk er ekstremt kjipt. Nå må jeg bare prøve å glemme det her.

27-åringen hadde før dagens konkurranse den nest beste tiden i verden på 50 kilometer. Og med en 7. plass i Rio i fjor, var det forhåpninger til bergenseren før konkurransen.

I kappgang mottar man røde kort som advarsler fra dommerne. Får man tre blir man diskvalifisert. Haukenes fikk to røde kort relativt tidlig i sitt løp.

– Jeg ble litt satt ut. Da ble jeg litt hissig og prøvde å skyve det vekk, men...Det gikk litt inn på meg da, sa Haukenes.

Trener Stefan Plätzer delte sin elevs skuffelse.

– Det er veldig surt. Men vi vet at dette er en del av «gamet». Men når vi går «all in» så kan dette skje, sa Plätzer til NRK.

(©NTB)