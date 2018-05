Nord- og Sør-Korea nektet å spille mot hverandre. Løsningen på problemet går verden rundt.

andreidretter

Nord- og Sør-Korea skulle møtes i kvinnenes kvartfinale i bordtennis-VM torsdag, men kampen ble avlyst. De skal i stedet være et samlet lag i semifinalen.

Det oppstod en kinkig situasjon da lagene nektet å spille mot hverandre. Men de foreslo en finurlig løsning: Å slå lagene sammen.

Avgjørelsen ble tatt kort tid før kvartfinalen skulle spilles.

Nyheten fra VM-byen Halmstad sprer seg over hele verden. Britiske BBC, amerikanske Fox Sports, indiske Hindustan Times og nyhetsbyrået Reuters er blant mediene som har lagt ut en artikkel på sine nettsider.

Det er ikke første gang Nord- og Sør-Korea slår seg sammen i et bordtennis-VM, men sist gang var i 1991. Da tok det koreanske kvinnelaget gull.

Donald Trumps uttalelser om Fotball-VM har vakt oppsikt. Denne uken trosset han en klar og tydelig advarsel. Les mer her.

– Det fikk stående applaus

Presidenten i Det internasjonale bordtennisforbundet (ITTF), Thomas Weikert, beskriver det som en «historisk hendelse».

– Da jeg fortalte styret om utviklingen, fikk det bare stående applaus, sa Weikert.

– Vi vil gjøre vårt beste for å få gode resultater som et samlet lag. Vi vil takke det internasjonale bordtennisforbundet og IOC for denne muligheten, sa Nord-Koreas bordtennispresident Ju Jong-chol, ifølge Dagbladet .

Tidligere i år hadde også Nord- og Sør-Korea et samlet ishockeylag for kvinner under OL i Pyeongchang.

De to koreanske statene har teknisk sett vært i krig med hverandre siden 1950-tallet, men i forrige uke ble Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un enige om at de skal skrive under en permanent fredsavtale.

Et samlet koreansk lag møter enten Japan eller Ukraina fredag.