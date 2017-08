Midt i VM-finalen stoppet det norske håpet plutselig opp: – Jeg er helt tom

LONDON/OSLO: Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) brøt kveldens VM-finale på 5.000 meter. Grøvdal slet med å henge med løpere hun vanligvis klarer å matche. Da hun lå nest sist etter å ha passert 3.000 meter, fikk hun nok.

Plutselig stoppet Grøvdal opp og brøt VM-finalen. I et intervju med NRK rett etter at øvelsen var over avslørte Grøvdal at hun er forkjølet og følte seg helt tom.

– Det er veldig bittert. Jeg trodde ikke det skulle påvirke meg, jeg tenkte at det ikke skulle det. Kroppen er fin, men når du ikke har energi, da blir det tungt, sier Grøvdal til Aftenposten.

Hun fikk også spørsmål om hva hun tenkte da hun måtte bryte.

– Det er en forferdelig følelse å måtte bryte. Det var ikke vits å kjempe om en 12. plass. Det var tungt, jeg tenkte på det flere runder før jeg brøt.

Kjente det etter semien

Grøvdal forteller at hun begynte å kjenne forkjølelsen rett etter semifinalen.

Men romsdalingen var hele tiden fast bestemt på å stille til start.

– Jeg kjempet meg til en VM-finale og ville ikke at en forkjølelse skulle ødelegge det. Da prøver man i hvert fall.

Grøvdal brøt etter at Almaz Ayana fra Etiopia og Hellen Obiri fra Kenya rykket fra feltet. Til slutt var det Obiri som tok gullet.

Ayana, som tidligere i VM vant 10.000-meteren, tok sølven. Sifan Hassan fra Nederland ble beste europeer på en tredjeplass.