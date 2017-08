Lettet Gjert Ingebrigtsen etter at Filip gikk enkelt videre i VM: – Det er alltid pinefullt dette forsøket

London/Oslo:Med en tredjeplass i sitt forsøksheat hadde Filip Ingebrigtsen (24) få problemer med å ta seg videre til semifinalen i VM.

Løpet utviklet seg slik Ingebrigtsen hadde håpet på. Han la seg trygt plassert midt i feltet innerst ved listen fra start. Mot slutten avanserte han enkelt. I mål var han nummer tre - på tiden 3.38.46.

Filip Ingebrigtsen forteller at oppladningen ble påvirket av gårsdagens norske VM-gull på 400 meter hekk,

– Jeg sov litt dårlig i natt. Men det var Karstens feil. Det var en tabbe å se løpet før jeg la meg. Jeg bare lå der og ristet og svettet, sier Ingebrigtsen med et smil til NRK.

– Vanskelig å kjenne nå

Ingebrigtsen hadde stålkontroll hele veien i forsøksheatet. Han lot seg ikke skremme av tempoet – snarere tvert imot.

– Det var kontrollert. Jeg tråkket litt på gassen ut av siste sving og da var det greit. Dette er en bekreftelse på det jeg har kjent på trening og i konkurranse de siste ukene. Formen er god. I semifinalen vil det være den fysiske kapasiteten som avgjør hvem som går til finalen. Det skal bli greit, sier Filip Ingebrigtsen.

– Løpet føltes som et NM-forsøk som går 4 blank, og så spurting på slutten, legger han til.

Både faren Gjert Ingebrigtsen og NRK-ekspert Vebjørn Rodal har lansert 24-åringen som en medaljekandidat. Selv er han imidlertid ordknapp om egne ambisjoner.

– Nå skal jeg ikke si noe. Men det gikk fint i dag.

Nervøs trenerpappa

På forhånd var Team Ingebrigtsen, kanskje spesielt pappa og trener Gjert, nervøse for hvordan forsøksheatet ville utvikle seg. For to år siden røk storebror Henrik Ingebrigtsen ut etter å ha havnet i trøbbel i forsøksheatet på 1500-meteren i Beijing. I fjor ble Filip disket i OL.

– Det er alltid pinefullt dette forsøket. Det er alltid en forferdelig sjau og spetakkel. Masse nervøse folk og masse styr. Det ble jo en voldsom skrell i heat nummer 1. Der datt det jo ut så mye VM- og OL-medaljører … det er ingen enkel sak. Heldigvis klarte Filip det på en fin måte. Han er i bra form, sier Gjert Ingebrigtsen.

OL-vinneren fra i fjor, amerikanske Matthew Centrowitz, var blant de som forsvant i heat nummer 1.

Fordel Filip

I fredagens semifinaler vil det trolig bli roligere stemning i feltet. Det er jevnere nivå på løperne. Den fysiske kapasiteten vil avgjøre hvem som går til finalen. Der bør Filip ha et fortrinn, mener storebror Henrik.

– Nå handler det om å komme seg i nedjogg så fort som mulig. Han har mat med seg i sekken. Etterpå er det tilbake til hotellet. Restitusjon er veldig viktig, men Filip har en fordel. Han slapp å gå i kjelleren her. Han kunne løpt semifinale i kveld, sånn så det ut. Han så veldig komfortabel ut, sier Henrik Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen kom til London som den åttende raskeste 1500-meterløperen i verden i 2017. Han var den beste ikke-afrikaneren på statistikkene.

– Det er lov å forvente finale av Filip. Den fysiske kapasiteten er det ingenting i veien med, sa Gjert Ingebrigtsen før mesterskapet.