Karsten Warholm møter en kald skulder: – Han er ikke så gira på å snakke med meg

LONDON/OSLO: Før VM tippet det anerkjente nettstedet Track and Field News hvilke utøvere som kom til å ta medaljer i London. Karsten Warholm var det eneste norske navnet som dukket opp på listen. Nettstedet trodde Warholm ville ta bronse på 400 meter hekk.

Mandag viste Warholm hvorfor. Ikke nok med det, 21-åringen var faktisk nest best av samtlige i semifinalene, med tiden 48.43.

Spesielt én mann kan imidlertid bli vanskelig å bryne seg på i finalen: Amerikanske Kerron Clement (31), som løp på tiden 48.35. Etterpå fikk han spørsmål om trusselen fra det norske stortalentet.

– Jeg er ikke bekymret. Jeg stoler på styrken min. Jeg er veldig glad for å være i finalen, sa Clement til NRK.

Snakker ikke sammen

Clement og Warholm skilte seg ut mandag. Nå kan det bli en knalltøff duell i finalen som starter klokken 22.33 onsdag.

Det er duellen mellom mannen som har oppnådd alt som hekkeløper, og en ung nordmann som har tatt idretten med storm denne sesongen.

Clement ble født i Trinidad og Tobago, men familien hans flyttet til USA i 1998. Han utmerket seg på løpebanen i High School-dagene, og ble etter hvert en legende innenfor 400 meter hekk.

Clement har fire VM-gull og to OL-gull på CV-en. I år har han imidlertid fått en ny utfordrer i Warholm. Når det kommer til Diamond League-konkurranser, er stillingen Warholm-Clement 2–1 i år. Forholdet mellom de nye rivalene har ikke vært spesielt varmt i London.

– Kerron er litt revansjelysten, tror jeg. Han er ikke så gira på å snakke med meg. Det spørs om det bir verre etter finalen, sa Warholm med et glis til NRK etter målgang mandag kveld.

– Åpen øvelse

Clement har riktignok løpt på 48.02 i år - mer enn to tideler raskere enn det Warholm har klart (48.25). Dermed er veteranen en opplagt favoritt før finalen. Warholms trener Leif Olav Alnes er opptatt av å fremheve kvaliteten i finalefeltet.

– Det er en ganske åpen øvelse. Vær klar over at han blant annet møter den regjerende olympiske mesteren i finalen (Clement, journ.anm.), det er ikke smågutter han skal opp mot. Det handler om å glede seg. Er det ikke derfor vi driver med idrett, fordi det er spennende?

– Karsten sier at Clement ikke vil snakke med ham?

– Det tenker jeg ikke noe på.

– Hva forteller det?

– Det kan være litt fleip. Dette tenker jeg er innafor. Det er ikke noe å ta tungt.

Flere utfordrere

Konkurranseånden lever uansett i Clement og Warholm frem mot onsdagens finale. Det er de langt fra alene om. Blant de andre medaljekandidatene onsdag er dominikanske Juander Santos (22) som satte ny personlig rekord i semifinalen. Han er i likhet med Warholm ung og fremadstormende.

Mer rutinerte utøvere som Yasmani Copello (30), som har nest best personlig rekord av finalistene, kan heller ikke avskrives.

– Hvor stor prestasjon er det hvis det ender med medalje onsdag, Alnes?

– Jeg synes det er kjempekjekt det vi gjør nå. Og så tenker jeg at andre må vurdere størrelsen på det, enn vi som står midt oppe i det. Det er en liten tendens at alle tror det de selv holder på med er verdens viktigste ting. Jeg tror det er viktig å ha minst en fot i bakken når det går bra. Kloke mennesker sier at det er viktigere å ha sterk rygg i medgang enn motgang. Jeg tror det er ganske klokt.

FAKTA: Menn, 400 m hekk semifinale:

1) Kerron Clement, USA 48,35, 2) Karsten Warholm, Norge 48,43, 3) Juander Santos, Dominikanske republikk 48,59, 4) Kemar Mowatt, Jamaica 48,66, 5) Abderrahman Samba, Qatar 48,75, 6) Yasmani Copello, Tyrkia 48,91, 7) TJ Holmes, USA 49,12, 8) Kariem Hussein, Sveits 49,13.3