Karsten Warholm imponerte etter «brutal» åpning: – En milepæl for meg!

LONDON/OSLO: Han kom til friidretts-VM som Norges eneste reelle medaljehåp. 21-åringen innfridde da han ble nummer to i sitt forsøksheat på 400 meter hekk. Dermed er han klar for VM-final onsdag kveld kl. 22.33 norsk tid.

– Jeg gikk hardt ut som vanlig. Jeg bruker energien når jeg har den, og det er i starten. Jeg lot det bare stå til. Jeg byttet rytme, jeg prøvde bare å safe det inn derfra. Det var veldig fint å ha det forspranget, og så var det bare for dem å komme bakfra.

Han berget annenplassen med tiden 48,43, dagens nest beste tid. Kun slått av OL-vinner Kerron Clement.

– Hvordan ser du på muligheten for å ta medalje onsdag?

– Det er et litt kjipt spørsmål å få, egentlig. Selv om jeg så det komme. Jeg har ikke trent opp no svar på det. Men det er veldig viktig å være ydmyk på dette her. Det er fortsatt en jobb som skal gjøres. Men jeg er i hvert fall sikret en åttendeplass. Så får vi se. Men jeg synes at det å komme til en finale er en milepæl for meg. I fjor var det stor jubel da jeg kom til semifinalen i OL. Nå er jeg i en finale, og jeg føler at jeg gjør det på en helt greit kontrollert måte.

I denne reportasjen kan du lese mer om Karsten Warholms reise mot verdenseliten:

– Helt åpent i finalen

Warholm ble passert av den amerikanske gullfavoritten Kerron Clement (31) like før mål. Clement var den eneste som løp raskere enn Warholm i de tre semifinaleheatene.

Etterpå fikk Clement spørsmål fra NRK om en mulig duell med Warholm i finalen.

– Jeg er ikke bekymret. Jeg stoler på styrken min. Jeg er veldig glad for å være i finalen, svarer Clement.

Da vi spurte Warholm hvem han fryktet mest i en finale, svarte han:

– Det er absolutt alle. Vi ser at noen faller ut, men så kommer det noen nye. Men sånn er det. Det vil ikke være noen som sparer på noe. Det handler om å "gunne" på.

– Er det helt åpent i finalen?

– Det må være en av de mest åpne øvelsene i hele mesterskapet. Det er mange jevne løpere og alt kan skje. Det handler om å passere 10 hekker for oss alle. Og det er mye som kan skje underveis.

– Hva kommer til å skille en gullmedalje fra en femteplass?

– Jeg tror først og fremst det handler om vilje. Vi skal komme oss over de hindrene der. Det er et nødvendig onde.

– Hva skal du gjøre frem til onsdag kveld kl. 22.33 norsk tid?

– Ingenting. Nå har vi kommet oss til en finale. Og så har vi en fridag. Vi må kose oss med det.

– Hva skal du gjøre på fridagen?

– Ingenting, som sagt. Jeg slal se litt på TV og følge med på de andre som løper. Jeg må nyte de dagene med fri og selvfølgelig ha fokus på onsdagen.