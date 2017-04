Jimmy (37) skal løpe 20 maraton på 20 dager for veldedighet: – Unikt i Norge

Han løper ikke for å realisere en egen drøm. Jimmy Vika har et mye større mål.

Trebarnsfaren tar på seg løpeskoene på Svalbard 28. august for å gjennomføre drøye 42 km.

Det blir den første av 20 maraton i hver av Norges 19 fylker, pluss startstedet.

Allerede dagen etter er han i gang igjen i Alta, deretter Tromsø. Slik fortsetter det til alle fylker, før han ankommer hovedstaden for å delta i Oslo Maraton 16. september.

– Er du gal?

– Jeg har fått noen hint, ler Vika, som bor i Holmestrand og har sin daglige jobb i Right To Play på Ullevaal stadion.

Nettopp denne organisasjonen er nøkkelen til Vikas engasjement.

Han er leder i Norge, og ønsker å bruke seg selv til å samle inn penger til unge jenter i Midtøsten, slik at de kan få utdannelse.

– Dessverre er veldig mange barn på flukt, og jenter er en spesiell sårbar gruppe oppi dette her, sier han.

Løp for løp i Norge 1 28.aug, Svalbard, Longyearbyen 2 29.aug, Finnmark, Alta 3 30.aug Troms, Tromsø 4 31.aug, Nordland, Bodø 5 1.sep Nord-Trøndelag, Værnes 6 2.sep Sør-Trøndelag, Trondheim 7 3.sep Møre og Romsdal, Ålesund 8 4.sep Sogn og Fjordane, Sogndal 9 5.sep Hordaland, Bergen 10 6.sep Rogaland, Stavanger 11 7.sep Vest-Agder, Kristiansand 12 8.sep Aust-Agder, Arendal 13 9.sep Telemark, Langesund 14 10.sep Østfold, Fredrikstad 15 11.sep Vestfold, Tønsberg/Holmestrand 16 12.sep Buskerud, Drammen 17 13.sep Oppland, Gjøvik 18 14.sep Hedmark, Hamar 19 15.sep Akershus, Ski/Kolbotn 20 16.sep Oslo, Oslo

Bruker penger på de sårbare

Nylig kom han hjem fra et ti dager langt besøk i flere land i Midtøsten. Han så at det var så store behov, og Right To Play har et kontaktnett og organisering som gjør det mulig å bidra til en litt lettere hverdag.

Right To Play bruker lek og idrett i arbeidet med å aktivisere de unge.

– Målet med løpene er å samle inn én million kroner til dette arbeidet i Midtøsten, og for å få det til ønsker vi å aktivisere lokalmiljøene til å være med å løpe hele eller deler av etappene, sier han.

Det gjelder skoleklasser, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker.

Var på lag med Marit Bjørgen

For Vika er det ikke noe nytt å løpe langt, men dette blir noe helt uvanlig selv for ham.

Hedmarkingen, han kommer opprinnelig fra Kongsvinger, har idrettsbakgrunn. Han var i sin tid på juniorlandslaget i langrenn sammen Marit Bjørgen og Vibeke Skofterud.

Men løpingen ble viktigere i voksen alder, og han var den første som løp alle etappene i Oslo Maraton i 2014. Den styrkeprøven har fått navnet Oslo-trippelen.

– Jeg har holdt på med lengre distanser de siste årene. I helgene står jeg gjerne opp fem-seks om morgenen, for å kunne løpe mens resten av familie sover. Alternativet er å løpe sent om kvelden. Jeg vil at det i minst mulig grad skal gå ut over kone og barn, opplyser han.

Blir en smertefull prøve

Vika kom på ideen selv om å samle inn penger til prosjektet 20 maraton på 20 dager.

– For min del er det en spennennede utfordring. Time etter time med store smerter.

Right to Play En utøverdrevet, internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder. Organisasjonen ble etablert 29. november 2000 i forlengelsen av Olympic Aid og ble inntil for 1, 5 år siden ledet internasjonalt av den tidligere skøyteløperen Johann Olav Koss. Right To Play har prosjekter i 22 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Hovedkontoret ligger i Canada og nasjonskontor finnes i Norge, Sveits, Nederland, England, Italia, Canada og USA med totalt over 100 medarbeidere. I feltet arbeider over hundre prosjektmedarbeidere og flere tusen frivillige. (Kilde: Wikipedia)

Han har testet seg selv tidligere, ved blant annet å løpe tre maraton i strekk bare med tre timers pause imellom.

Han har også deltatt på flere av de ikoniske distansene i ultramaraton, opp mot 160 km. Det har også skjedd på snø.

– Tåler kroppen din uansett hva det måtte være?

– Man kan ikke ha så mange slike løp i løpet av et år. Det som blir krevende med 20-20-prosjektet, er at det tar så lang tid. Nesten tre uker. Det blir å male på dag etter dag og det er unikt i Norge-sammenheng.

Alle maratonløpene blir offisielle.

– Vi håper å få med flest mulig folk, og de kan løpe alt fra 500 meter og oppover, men de må vipse det beløpet de bestemmer til formålet.

Vika trener jevnt og trutt for å være godt rustet til oppgaven.

– Jeg er knallhard på tiden, men det er et puslespill med en krevende jobb, reising og familie. Men når man har motivasjon til å utnytte døgnets timer, går det greit. Dessuten løper kona mi, og forstår hva dette går ut på.

Vika har tidligere løpt 12–13 maratonløp offisielt, men nærmere 50 hvis man tar med de gangene han har testet formen utenom.

PS. I faktaboksen øverst ser man når og hvor alle maratonløpene finner sted.

